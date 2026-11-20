JawaPos.com - Munculnya jerawat di sekitar area mulut kerap memicu rasa tidak nyaman karena letaknya yang mencolok, terasa menyakitkan, serta sering kali meninggalkan kulit perih dan mengelupas saat masa penyembuhan.

Meski masa remaja telah berlalu, kemunculan masalah kulit di area ini tetap bisa terjadi akibat beragam faktor pemicu dalam rutinitas harian.

Mulai dari gesekan benda, kandungan bahan kimia dalam produk perawatan pribadi, hingga perubahan hormon dapat memicu pori-pori tersumbat maupun iritasi kulit.

Mengenali akar penyebabnya secara tepat menjadi langkah krusial agar penanganan berjalan efektif dan kulit kembali sehat.

Seperti dikutip dari YourTango, memahami berbagai kebiasaan sepele dan produk yang bersentuhan langsung dengan wajah dapat membantu mencegah kekambuhan jerawat di area mulut.

Berikut adalah dua belas penyebab umum munculnya jerawat di sekitar mulut beserta langkah mengatasinya.

1. Iritasi Kulit dan Pori-Pori Tersumbat

Pori-pori yang tidak dijaga kebersihan dan kelembapannya rentan membesar, tersumbat kotoran, lalu berkembang menjadi jerawat. Penyumbatan serta iritasi merupakan pemicu paling mendasar munculnya jerawat di area sekitar mulut.

Membersihkan kulit secara rutin, menjaga kelembapan, serta melakukan eksfoliasi secara teratur dapat membantu meredakan penyumbatan pori-pori tersebut.

2. Penggunaan Pelembap Bibir Beraroma

Pelembap bibir (lip balm) dengan tambahan pewangi kerap mengandung bahan kimia yang mudah mengiritasi kulit di sekitar bibir. Selain itu, kandungan lilin di dalamnya memang efektif mengunci kelembapan, tetapi juga berisiko memerangkap zat pemicu iritasi pada permukaan kulit.

Mengganti produk perawatan bibir ke varian tanpa aroma (unscented) menjadi langkah sederhana untuk mencegah iritasi berulang.

3. Kondisi Dermatitis Perioral

Benjolan menyerupai jerawat di sekitar mulut terkadang bukanlah jerawat biasa, melainkan kondisi kulit bernama dermatitis perioral. Kondisi ini berupa ruam kecil berisi nanah yang umumnya dipicu oleh penggunaan krim steroid secara berlebihan.

Penanganannya biasanya dimulai dengan menghentikan pemakaian produk steroid, atau berkonsultasi dengan dokter apabila diperlukan terapi antibiotik.

4. Kandungan Natrium Lauril Sulfat pada Pasta Gigi

Bahan pembersih bernama sodium lauryl sulfate (natrium lauril sulfat) kerap ditemukan dalam berbagai produk sehari-hari, termasuk pasta gigi. Zat kimia keras ini dapat memicu reaksi iritasi dan jerawat di area kulit sekitar mulut setelah menyikat gigi.

Beralih ke pasta gigi yang bebas kandungan sodium lauryl sulfate sering kali efektif meredakan keluhan jerawat di tepi bibir.

5. Tekanan dan Gesekan dari Prosedur Gigi

Perawatan gigi yang intensif dapat menimbulkan tekanan serta gesekan berulang pada area sekitar mulut. Kondisi ini dikenal sebagai acne mechanica, yakni jenis jerawat yang muncul akibat gesekan fisik terus-menerus pada permukaan kulit.

Segera membilas dan membersihkan wajah setelah menjalani prosedur perawatan gigi membantu meminimalkan risiko timbulnya jerawat.

6. Tali Dagu pada Helm yang Kotor atau Terlalu Ketat

Gesekan dari tali pengaman helm dapat memicu iritasi kulit di area dagu dan sekitar mulut, serupa dengan efek gesekan perlengkapan olahraga. Penumpukan keringat dan debu di bawah tali helm turut memperparah penyumbatan pori-pori.

Pastikan tali helm tidak terpasang terlalu ketat serta biasakan mencuci muka segera setelah selesai berkendara.

7. Aktivitas Mencukur dan Kandungan Produk Cukur

Proses mencukur dengan pisau cukur yang menimbulkan gesekan berlebih berpotensi melukai lapisan kulit dan memicu jerawat. Selain teknik mencukur, bahan kimia tertentu dalam krim atau minyak cukur seperti triethanolamine juga dapat mengiritasi kulit sensitif.

Memeriksa komposisi bahan pada label produk cukur sebelum membeli sangat disarankan untuk menghindari reaksi iritasi.

8. Gejolak Hormon dalam Tubuh

Jerawat yang muncul berulang di area dagu dan sekitar mulut sering kali berkaitan erat dengan fluktuasi hormon. Hormon androgen merangsang produksi sebum atau minyak berlebih yang dengan mudah menyumbat pori-pori kulit.

Pemicunya dapat berasal dari berbagai fase alami tubuh, mulai dari masa pubertas, siklus menstruasi, kehamilan, hingga menopause.

9. Paparan Kotoran dari Layar Ponsel

Layar telepon seluler yang menempel ke wajah saat menelepon memindahkan tumpukan debu, minyak, dan kuman langsung ke permukaan kulit. Kontak berulang ini menjadi salah satu jalur paling mudah bagi bakteri untuk menyumbat pori-pori di sekitar pipi dan mulut.

Menjaga kebersihan layar ponsel secara berkala serta mengurangi kontak langsungnya dengan kulit wajah dapat menekan risiko jerawat.

10. Penggunaan Alat Musik Tiup

Memainkan alat musik yang harus ditempelkan pada atau di sekitar mulut membuat kulit terpapar kelembapan dan bakteri secara langsung. Jika kebersihan instrumen tidak terjaga, area mulut sangat rentan mengalami peradangan kulit.

Membersihkan permukaan alat musik sebelum digunakan serta mencuci wajah setelah selesai berlatih membantu menjaga area mulut tetap higienis.

11. Penumpukan Bakteri pada Sarung Bantal

Sarung bantal yang jarang diganti menyimpan sisa minyak wajah, sel kulit mati, dan bakteri yang menempel setiap malam saat tidur. Kontak selama berjam-jam membuat kotoran tersebut berpindah kembali ke kulit dan menyumbat pori-pori.

Rutin mencuci sarung bantal atau memilih bahan serat alami seperti sutra yang tidak mudah menahan minyak dapat membantu mencegah jerawat.

12. Kebiasaan Menyentuh Wajah dengan Tangan

Tangan menyentuh berbagai permukaan benda sepanjang hari sehingga membawa banyak kuman dan kotoran. Kebiasaan menyentuh area dagu atau mulut tanpa sadar memindahkan kotoran tersebut langsung ke kulit wajah.