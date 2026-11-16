Waspada Hoaks Kesehatan di Media Sosial karena AI

JawaPos.com - Kehadiran akal imitasi atau AI membuat kebiasaan masyarakat berubah. Kini ada kelompok masyarakat yang lebih senang mencari informasi dan berkonsultasi kesehatan untuk mendapatkan obat melalui AI. Parahnya lagi, informasi yang didapatkan itu disebarkan lagi ke media sosial (medsos).

Cara seperti itu perlu diwaspadai dan berpotensi menimbulkan hoaks, informasi palsu, atau disinformasi atas rekomendasi medis atau farmasi. Fenomena itu disadari oleh Ketua Hisfarma Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Surya Wahyudi.

Dia menuturkan bahwa saat ini mulai marak hoaks kesehatan di medsos. Ada kebiasaan masyarakat mengandalkan konsultasi kecerdasan buatan (AI). Padahal itu belum tentu akurat.

"Apoteker harus hadir meluruskan informasi sekaligus menyepakati target terapi bersama pasien,” pesan Surya Wahyudi di hadapan 500 tenaga kesehatan (nakes) di Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), Minggu (15/11).

Ke-500 nakes di Sukabumi itu dalam momentum Seminar Nasional Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62. Para nakes itu terdiri atas apoteker, dokter, perawat, hingga bidan.

Seminar itu mengusung tema “From Drug Provider to Value-Based Care Partner”. Forum itu mendorong pergeseran layanan kesehatan primer dari sekadar penyedia obat menjadi pendamping kualitas hidup pasien secara menyeluruh.

Surya Wahyudi mengingatkan peran tenaga kefarmasian agar lebih cepat beradaptasi di tengah gempuran informasi digital. Jangan sampai masyarakat lebih percaya AI ketimbang tenaga medis. Padahal informasi di media sosial yang bersumber dari AI itu belum tentu akurat. Itu berpotensi hoaks atau disinformasi. "Ini tantangan terbesar," sambungnya.

Para apoteker harus meningkatkan literasi kepada masyarakat tentang penggunaan obat serta pemanfaatan bahan alam Indonesia secara bertanggung jawab. Upaya itu untuk membentengi masyarakat dari kesesatan informasi medis.

Akan tetapi, dia mengingatkan, obat konvensional tetap menjadi prioritas untuk kondisi darurat, sedangkan herbal berperan sebagai terapi suportif penyakit degeneratif.

Di tempat yang sama, Direktur PT Serayu Sumber Rejeki (SSR) Wahono menekankan, bahwa keterlibatan industri dalam forum ilmiah harus mengedepankan tanggung jawab edukasi publik. Tenaga kesehatan adalah mitra kunci agar masyarakat mendapat informasi berimbang sebelum mengambil keputusan kesehatannya.

"Kami membuka ruang dialog ilmiah yang transparan bersama praktisi agar pemanfaatan herbal. Contohnya susu kambing dipahami secara objektif dan sesuai koridor medis,” ujarnya.

Untuk diketahui PT Serayu Sumber Rejeki (SSR) dikenal dengan brand Etawalin. Dalam seminar itu Etawalin ambil bagian dalam diskusi dengna tajuk, “Herbal Medicine in Joint Health Management: From Prevention to Supportive Care”.