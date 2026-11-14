Tips Merawat Kulit Wajah dan Area Mata agar Tetap Sehat

JawaPos.com - Merawat kulit wajah tidak cukup hanya mengandalkan penggunaan skincare sehari-hari.

Kondisi kulit, usia, paparan sinar matahari, hingga kebiasaan hidup turut memengaruhi kesehatan dan penampilan kulit.

Karena itu, perawatan wajah sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, termasuk memberikan perhatian khusus pada area sekitar mata.

Kulit wajah dan area mata memiliki karakteristik berbeda. Kulit di sekitar mata, misalnya, cenderung lebih tipis dan sensitif dibandingkan bagian wajah lainnya. Kondisi ini membuat garis halus, kerutan, dan perubahan tekstur lebih mudah terlihat.

Lantas, bagaimana cara menjaga kesehatan kulit wajah sekaligus merawat area mata agar tetap terlihat segar?

Kenali Kebutuhan Kulit Sebelum Memilih Perawatan Setiap orang memiliki kondisi kulit yang berbeda. Ada yang menghadapi masalah kulit kering, kusam, atau kehilangan elastisitas. Sementara itu, sebagian lainnya lebih terganggu dengan garis halus dan perubahan tekstur di sekitar mata.

Mengenali kondisi kulit menjadi langkah awal sebelum menentukan jenis perawatan. Sebab, produk maupun prosedur yang cocok untuk satu orang belum tentu memberikan hasil serupa pada orang lain.

Jika memiliki keluhan kulit tertentu, konsultasi dengan dokter kulit dapat membantu mengidentifikasi penyebab sekaligus menentukan langkah perawatan yang tepat.

Jangan Lewatkan Pelembap untuk Menjaga Hidrasi Kulit membutuhkan kelembapan agar lapisan pelindungnya tetap berfungsi dengan baik. Kulit yang kekurangan hidrasi biasanya terasa kering, kasar, bahkan membuat garis-garis halus terlihat lebih jelas.

Penggunaan pelembap secara rutin dapat membantu mempertahankan kadar air pada kulit. Pilih produk sesuai jenis kulit, baik berminyak, kering, kombinasi, maupun sensitif.

Selain menggunakan pelembap dari luar, menjaga asupan cairan dan menghindari kebiasaan yang membuat kulit mudah kehilangan kelembapan juga penting.

Gunakan Tabir Surya untuk Melindungi Kulit Paparan sinar ultraviolet (UV) menjadi salah satu faktor yang mempercepat penuaan kulit. Dampaknya dapat berupa munculnya flek, perubahan tekstur, hingga berkurangnya elastisitas kulit.

Karena itu, penggunaan tabir surya atau sunscreen sebaiknya menjadi bagian dari rutinitas perawatan harian, bukan hanya ketika beraktivitas di luar ruangan.

Pilih sunscreen dengan SPF minimal 30 dan perlindungan spektrum luas. Penggunaan ulang juga diperlukan, terutama setelah berkeringat, berenang, atau berada cukup lama di luar ruangan.

Berikan Perhatian Khusus pada Area Sekitar Mata Area mata sering kali menunjukkan tanda-tanda penuaan lebih awal. Kulit di bagian ini lebih tipis sehingga perubahan elastisitas dan munculnya garis halus dapat terlihat lebih jelas.

Kurang tidur, paparan sinar matahari, faktor genetik, hingga proses penuaan alami juga dapat memengaruhi tampilan area mata.

Untuk perawatan sehari-hari, gunakan produk yang memang diformulasikan untuk area sekitar mata. Hindari menggosok mata terlalu keras ketika membersihkan wajah atau menghapus makeup.

Jika muncul keluhan seperti kantung mata, lingkaran hitam, atau kerutan yang semakin terlihat, cari tahu penyebabnya terlebih dahulu sebelum memilih perawatan tertentu.

Perbaiki Pola Tidur dan Kebiasaan Sehari-hari

Kesehatan kulit tidak hanya ditentukan oleh produk perawatan. Pola hidup juga memiliki peran penting dalam menjaga kondisi kulit.

Tidur yang cukup membantu tubuh menjalankan proses pemulihan. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat wajah terlihat lelah dan area mata tampak lebih gelap atau bengkak.

Selain itu, konsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, tidak merokok, serta mengelola stres dapat mendukung kesehatan tubuh dan kulit secara keseluruhan.

Pertimbangkan Perawatan Profesional Sesuai Kebutuhan Selain perawatan mandiri, sejumlah prosedur estetika dapat menjadi pilihan untuk membantu mengatasi masalah kulit tertentu. Namun, prosedur tersebut bukan kebutuhan wajib dan tidak semuanya cocok untuk setiap orang.

Salah satu jenis perawatan yang dikenal dalam bidang estetika adalah skinbooster berbasis polynucleotide (PN). Bahan ini digunakan dalam sejumlah prosedur estetika regeneratif yang ditujukan untuk membantu memperbaiki kualitas kulit.

Salah satu contohnya adalah perawatan Rejuran Healer yang berfokus pada kualitas kulit wajah, termasuk tekstur dan elastisitas. Sementara itu, Rerjuran i diklaim telah dirancang untuk perawatan area sekitar mata yang memiliki karakteristik kulit lebih tipis.

Perbedaan fokus tersebut memperlihatkan bahwa perawatan estetika perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap area kulit.

Meski demikian, prosedur injeksi memiliki risiko dan tidak menjamin hasil yang sama pada setiap orang. Pemeriksaan serta konsultasi dengan dokter yang kompeten perlu dilakukan sebelum menjalani tindakan.

Perawatan Kulit Bukan Sekadar Urusan Penampilan Pentingnya memahami kebutuhan kulit masing-masing juga disampaikan Managing Director idsMED Aesthetics, distributor resmi Rejuran di Indonesia, Andy Rahardja.

“Merawat diri bukan sekadar soal penampilan, tetapi juga bentuk investasi jangka panjang terhadap kesehatan kulit dan rasa percaya diri. Seperti Luna dan Maxime, setiap individu memiliki kebutuhan kulit yang berbeda, sehingga pemilihan treatment yang tepat dan personal menjadi kunci untuk menjaga kualitas kulit secara optimal,” ujar Andy melalui keterangannya.

Pandangan tersebut terlihat dari pilihan perawatan pasangan Luna Maya dan Maxime Bouttier. Keduanya pernah menjalani treatment date dengan jenis perawatan berbeda. Luna memilih Rejuran Healer untuk perawatan kualitas kulit wajah, sedangkan Maxime menjalani Rejuran i yang berfokus pada area sekitar mata.