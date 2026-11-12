5 Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Memilih Susu Pertumbuhan untuk Anak

JawaPos.com - Memilih susu pertumbuhan untuk anak tidak cukup hanya mempertimbangkan merek atau rasa. Orang tua perlu memperhatikan kandungan nutrisi, komposisi bahan, kenyamanan pencernaan, hingga kesesuaiannya dengan kebutuhan si kecil.

Terlebih, setiap anak memiliki kondisi dan proses tumbuh kembang berbeda, mulai dari menghadapi Gerakan Tutup Mulut (GTM), pola buang air besar (BAB) yang tidak teratur, hingga kebutuhan nutrisi untuk mendukung daya tahan tubuh.

Kondisi tersebut membuat orang tua perlu lebih cermat sebelum menentukan pilihan susu formula pertumbuhan. Sebab, produk yang cocok untuk satu anak belum tentu memberikan respons serupa pada anak lainnya.

Selain memperhatikan asupan makanan sehari-hari, memahami kandungan nutrisi dalam susu juga dapat membantu orang tua memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi. Namun, susu tetap perlu ditempatkan sebagai pelengkap pola makan bergizi seimbang, bukan pengganti makanan utama.

Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan orang tua ketika memilih susu pertumbuhan

1. Perhatikan Kandungan Nutrisi Sesuai Kebutuhan Anak

Setiap anak memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda sesuai usia dan tahap perkembangannya. Karena itu, orang tua sebaiknya tidak hanya terpaku pada popularitas merek atau klaim yang tercantum pada kemasan.

Beberapa kandungan yang perlu diperhatikan antara lain protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu, terdapat sejumlah nutrisi yang berperan dalam mendukung perkembangan anak, seperti DHA, AA, dan kolin.

DHA dan AA merupakan asam lemak yang berperan dalam perkembangan otak dan sistem saraf. Sementara itu, kolin turut mendukung fungsi otak dan perkembangan kognitif.

Orang tua juga perlu memastikan produk memiliki informasi nilai gizi dan komposisi yang jelas. Dengan begitu, pemilihan susu dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak, bukan semata-mata mengikuti rekomendasi orang lain.

2. Kenali Respons Pencernaan Anak setelah Mengonsumsi Susu

Kenyamanan pencernaan menjadi salah satu aspek yang kerap diperhatikan ketika anak mulai mengonsumsi susu formula.

Sebagian anak mungkin mengalami perubahan pola BAB, seperti frekuensi buang air besar yang lebih jarang, tinja keras, atau justru terlalu encer. Kondisi tersebut perlu diperhatikan, terutama jika muncul setelah perubahan asupan susu.

Aktris sekaligus ibu, Faradilla Yoshi, mengaku pernah menghadapi persoalan sembelit pada anaknya ketika mengonsumsi susu formula.

“Sebagai ibu, saya cukup memperhatikan kenyamanan pencernaan anak, apalagi sebelumnya si kecil sempat mengalami sembelit saat minum susu formula. Setelah mencoba AceKid, saya merasa pola BAB-nya lebih teratur dan kesehariannya juga lebih nyaman," ungkap Faradilla dalam diskusi di Jakarta, Kamis (12/11).

Pengalaman tersebut menggambarkan pentingnya memperhatikan respons tubuh anak terhadap asupan yang diberikan. Meski demikian, perubahan pola BAB tidak selalu disebabkan oleh susu. Faktor makanan, kecukupan cairan, aktivitas, dan kondisi kesehatan juga dapat berpengaruh.

Jika anak mengalami sembelit berkepanjangan, diare, atau keluhan pencernaan lainnya, orang tua sebaiknya berkonsultasi dengan dokter.

3. Jangan Abaikan Pola Makan dan Nafsu Makan Anak

Anak yang sulit makan atau mengalami Gerakan Tutup Mulut (GTM) menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang tua. Situasi ini terkadang membuat ibu dan ayah mencari alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak.

Namun, pemberian susu pertumbuhan tidak seharusnya menjadi solusi tunggal untuk mengatasi GTM. Orang tua tetap perlu membangun kebiasaan makan yang baik dengan menawarkan makanan bergizi secara bertahap, memberikan jadwal makan teratur, dan menciptakan suasana makan yang nyaman.

Ryana Dea, aktris sekaligus ibu, mengungkapkan bahwa pola makan dan pencernaan menjadi dua hal yang diperhatikannya dalam mendampingi tumbuh kembang anak.

“Dulu saya sempat berpikir kalau semua susu formula itu kurang lebih sama. Tapi setelah lebih memperhatikan kebutuhan anak, saya jadi sadar bahwa setiap sufor punya kandungan dan karakteristik yang berbeda," ujar Ryana Dea di kesempatan yang sama.

Pengalaman setiap keluarga tentu berbeda. Nafsu makan dan pertambahan berat badan anak juga dipengaruhi banyak faktor, termasuk pola makan, aktivitas fisik, kualitas tidur, serta kondisi kesehatannya.

Karena itu, pemantauan pertumbuhan secara berkala tetap diperlukan untuk mengetahui apakah perkembangan berat dan tinggi badan anak sesuai dengan kurva pertumbuhan.

4. Periksa Komposisi Bahan dan Proses Pengolahan Susu

Selain kandungan nutrisi, komposisi bahan baku dan proses pengolahan juga layak menjadi pertimbangan.

Orang tua dapat memeriksa daftar bahan pada kemasan, termasuk jenis gula tambahan, pemanis, dan bahan lain yang digunakan dalam produk. Informasi tersebut membantu orang tua memahami apa saja yang dikonsumsi anak setiap hari.

Salah satu produk yang mengangkat aspek bahan baku dan pengolahan adalah AceKid. Produk ini menggunakan susu segar sebagai komposisi utama dan menerapkan teknologi One-Step Fresh Process.

Menurut informasi perusahaan, teknologi tersebut menggunakan proses pemanasan yang lebih minim untuk mempertahankan struktur protein susu. Produk ini juga memiliki karakteristik mudah larut ketika disiapkan serta diformulasikan tanpa penambahan sukrosa, maltodekstrin, dan perisa sintetik.

Meski demikian, orang tua tetap perlu membaca label komposisi dan informasi nilai gizi secara menyeluruh. Klaim mengenai proses pengolahan maupun bahan baku sebaiknya menjadi salah satu bahan pertimbangan, bukan satu-satunya dasar dalam menentukan pilihan.

5. Perhatikan Kandungan yang Mendukung Daya Tahan Tubuh dan Perkembangan Anak

Daya tahan tubuh dan perkembangan anak juga menjadi bagian penting dalam pemenuhan nutrisi selama masa pertumbuhan.

Salah satu kandungan yang kerap ditemukan dalam susu pertumbuhan adalah nukleotida. Senyawa ini merupakan bagian dari komponen pembentuk DNA dan RNA serta terlibat dalam sejumlah proses biologis tubuh.

Selain itu, DHA, AA, dan kolin juga menjadi nutrisi yang perlu dikenal orang tua karena berkaitan dengan perkembangan otak dan fungsi tubuh.

Grace Zhou, Marketing Director AceKid Indonesia, mengatakan setiap keluarga memiliki pengalaman dan pertimbangan berbeda dalam mendampingi tumbuh kembang anak.

“Setiap anak memiliki kebutuhan dan perjalanan tumbuh kembang yang berbeda. Kami memahami bahwa para orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik untuk buah hatinya, termasuk dalam memilih nutrisi yang sesuai," ujar Grace.