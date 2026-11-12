Covid-19 Varian PJ.2.1 Terdeteksi di 8 Negara di 4 Benua, Cek Daftarnya

JawaPos.com - Covid-19 varian baru PJ.2.1 dilaporkan telah terdeteksi di delapan negara yang tersebar di empat benua.

Kanada dan Amerika Serikat menjadi dua negara di Amerika Utara yang lebih dahulu melaporkan keberadaan varian tersebut, sebelum penyebarannya teridentifikasi di Eropa, Asia, dan Oseania.

Perluasan wilayah penyebaran ini membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terus memantau perkembangan PJ.2.1.

Meski memiliki perubahan genetik yang signifikan, hingga saat ini belum ada bukti kuat bahwa varian tersebut menyebabkan gejala lebih parah atau meningkatkan angka rawat inap dibandingkan varian Covid-19 lainnya.

Melansir NDTV, delapan negara yang telah mengonfirmasi atau mendeteksi keberadaan PJ.2.1 adalah Kanada, Amerika Serikat, Perancis, Spanyol, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan Israel.

Penyebaran lintas benua tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa varian ini tidak lagi terbatas pada wilayah tempat pertama kali ditemukan.

Daftar 8 Negara yang Terdeteksi Varian PJ.2.1

Berikut persebaran varian Covid-19 PJ.2.1 berdasarkan informasi yang tersedia:

1. Kanada Kanada menjadi negara pertama yang melaporkan keberadaan PJ.2.1. Sampel awal varian tersebut dikumpulkan di Ontario pada 2 Mei 2026.

Setelah itu, keberadaannya juga teridentifikasi di sejumlah provinsi lain, yakni Alberta, British Columbia, dan New Brunswick.

2. Amerika Serikat Amerika Serikat melaporkan deteksi PJ.2.1 pertama kali di New York City pada 30 Juni 2026.

Selanjutnya, varian tersebut ditemukan di sejumlah negara bagian, meliputi California, Arizona, New Jersey, Virginia, North Carolina, Missouri, Oklahoma, Colorado, dan Florida.

Persebaran di berbagai negara bagian menunjukkan bahwa pemantauan tidak hanya dilakukan di wilayah tempat kasus pertama kali ditemukan.

3. Prancis Prancis menjadi salah satu negara Eropa yang melaporkan keberadaan PJ.2.1. Deteksi ini memperluas jangkauan geografis varian tersebut ke kawasan Eropa Barat.

4. Spanyol Selain Prancis, Spanyol juga melaporkan keberadaan PJ.2.1. Bahkan, terdapat laporan mengenai rantai penularan lokal di beberapa wilayah.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena mengindikasikan bahwa penyebaran varian tidak hanya berkaitan dengan kasus yang berasal dari luar negeri.

5. Singapura Di Asia, Singapura termasuk negara yang telah mendeteksi PJ.2.1. Posisi negara tersebut sebagai salah satu pusat mobilitas internasional di kawasan Asia Tenggara membuat pemantauan perkembangan virus tetap penting.

6. Australia Australia menjadi salah satu negara di kawasan Oseania yang melaporkan keberadaan varian baru tersebut.

Deteksi ini memperlihatkan bahwa penyebaran PJ.2.1 telah menjangkau wilayah di luar Amerika Utara, Eropa, dan Asia.

7. Selandia Baru Selandia Baru juga masuk dalam daftar negara yang mendeteksi PJ.2.1. Keberadaan varian tersebut menambah jangkauan persebarannya di kawasan Pasifik.

8. Israel Israel menjadi negara lain yang melaporkan keberadaan PJ.2.1. Dengan temuan tersebut, varian ini telah teridentifikasi di kawasan Timur Tengah.

Mengapa PJ.2.1 Menjadi Perhatian WHO? PJ.2.1 dikategorikan sebagai saltation variant, yakni varian yang mengalami perubahan genetik dalam jumlah besar secara signifikan.

Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Infection pada Oktober 2026 menyebut PJ.2.1 sebagai novel saltation variant. Varian tersebut berasal dari garis keturunan JN.1.

Direktur Penyakit Dalam Jupiter Hospital di Thane, India, Dr Amit Saraf, menjelaskan bahwa PJ.2.1 memiliki banyak mutasi pada protein spike. Protein ini berperan membantu virus memasuki sel manusia melalui reseptor ACE2.

"Percobaan laboratorium juga menunjukkan efisiensi masuk sel yang lebih besar pada garis sel tertentu," kata Amit Saraf kepada The Indian Express.

Hasil eksperimen laboratorium menunjukkan bahwa PJ.2.1 memiliki efisiensi masuk ke dalam sel yang lebih tinggi pada jenis sel tertentu.

Namun, kemampuan tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa virus ini menyebabkan penyakit lebih berat.

Amit Saraf menjelaskan bahwa penelitian yang tersedia belum menemukan kemampuan PJ.2.1 yang secara substansial lebih baik dalam menghindari antibodi dari respons vaksin yang disesuaikan dengan varian sebelumnya.

Ia juga mengingatkan bahwa varian yang menyebar lebih cepat belum tentu menyebabkan penyakit lebih parah.

Belum Terbukti Lebih Mematikan Meski telah terdeteksi di delapan negara, belum ada bukti kuat bahwa PJ.2.1 meningkatkan risiko penyakit berat atau angka rawat inap.

Gejala yang berkaitan dengan varian ini juga dilaporkan menyerupai pilek dan influenza. Kondisi tersebut membuat infeksi sulit dibedakan hanya berdasarkan keluhan yang dialami seseorang.

Menurut laporan WAM, WHO menyebut pemeriksaan diagnostik sebagai cara paling dapat diandalkan untuk membedakan infeksi Covid-19 dari penyakit pernapasan lainnya.

Masyarakat tetap disarankan mengikuti perkembangan informasi dari otoritas kesehatan, memperbarui vaksinasi sesuai rekomendasi, dan menghindari kontak dekat dengan orang lain ketika sedang sakit.

Perluasan penyebaran PJ.2.1 menjadi pengingat bahwa SARS-CoV-2 masih terus mengalami perubahan.