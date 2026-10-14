Ciri dan Cara Menghadapi Orang Narcissistic Personality Disorder

Ilustrasi menghadapi orang dengan NPD./Pexels.com
JawaPos.com - Pernahkah Anda berbincang dengan seseorang yang hampir sepanjang waktu hanya membicarakan dirinya sendiri, pencapaiannya, atau prestasi anaknya, tanpa pernah bertanya tentang Anda.
Dalam percakapan, orang tersebut mungkin terus mengarahkan pembicaraan kembali pada dirinya, berusaha menunjukkan keunggulan, atau mengharapkan orang lain memberikan pujian atas hal-hal yang telah dicapainya.
Perilaku seperti ini kerap dicap narsis, dan tidak semua orang yang gemar menonjolkan diri otomatis mengalami gangguan kepribadian.
Sesekali membicarakan keberhasilan diri sendiri, menginginkan pengakuan, atau merasa bangga terhadap pencapaian pribadi merupakan hal yang wajar.
Dalam dunia psikologi, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan Narcissistic Personality Disorder (NPD) atau gangguan kepribadian narsistik.
NPD merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh pola menetap berupa rasa penting diri yang berlebihan, kebutuhan kuat akan kekaguman, dan kurangnya empati.
Pola ini dapat mempengaruhi hubungan pribadi, kehidupan sosial, maupun pekerjaan seseorang.
Melansir dari laman The Ohio State University pada Rabu (14/10), menjelaskan bahwa seseorang bisa hanya memiliki satu atau dua sifat narsistik, atau cukup banyak untuk didiagnosis sebagai Narcissistic Personality Disorder (NPD).
Orang dengan kecenderungan narsistik juga dapat menunjukkan respons yang kuat ketika menerima kritik, merasa dirinya berhak mendapatkan perlakuan khusus, atau meremehkan pencapaian orang lain demi mempertahankan citra dirinya.
Memahami perbedaan antara sifat narsistik dan gangguan kepribadian narsistik dapat membantu kita menyikapi perilaku yang sulit dengan lebih bijak.
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