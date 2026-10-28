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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.45 WIB

Ingin Dianggap Lebih Ramah? Ini 7 Cara yang Bisa Dilakukan, Salah Satunya Mengurangi Sikap Sinis

Ilustrasi berteman/Magnific - Image

Ilustrasi berteman/Magnific

JawaPos.com - Perkataan atau tindakan yang pernah menyakiti orang lain membuat anda ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Anda juga menyadari bahwa, reaksi spontan dengan emosi yang meledak-ledak tidak selalu menjadi cara terbaik dalam menyikapi berbagai situasi.

Supaya anda bisa menjadi orang yang lebih baik dan ramah, terdapat kebiasaan yang bisa memperbaiki hubungan sosial.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman aconsciousrethink pada (17/10) berikut 7 cara yang bisa dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 

Salah satu alasan seseorang sulit bersikap baik adalah kesulitan rasa kesal, terutama saat menghadapi perilaku orang lain yang dianggap tidak kompeten.

Saat tekanan meningkat, tanpa disadari anda justru melontarkan perkataan yang menyakitkan.untuk mengatasi situasi ini, anda perlu menenangkan diri dengan mengatur napas, bermeditasi, ataupun berjalan sejenak.

Saat terbiasa melontarkan komentar pedas, ataupun meremehkan pencapaian orang lain, anda bisa mulai mengubah kebiasaan tersebut. 

Cobalah menerapkan prinsip memperlakukan orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan. Anda bisa mulai berlatih selama satu hari dengan mengurangi komentar negatif. Jadikan kebiasaan sampai konsisten. 

Dalam beberapa situasi, sikap sinis bisa menjadi mekanisme pertahanan saat seseorang merasa kecewa. Namun, jika terus menerus dipertahankan, pola pikir tersebut dapat mempengaruhi cara anda memperlakukan orang lain.

Rasa syukur dapat mendorong seseorang untuk membantu orang lain serta mengembangkan empati. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk membantu orang lain serta mengambangkan empati. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu anda lebih menghargai diri sendiri sekaligus memperhatikan kebutuhan orang lain.

Editor: Hanny Suwindari
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