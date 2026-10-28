Ingin Dianggap Lebih Ramah? Ini 7 Cara yang Bisa Dilakukan, Salah Satunya Mengurangi Sikap Sinis

Ilustrasi berteman/Magnific
JawaPos.com - Perkataan atau tindakan yang pernah menyakiti orang lain membuat anda ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
Anda juga menyadari bahwa, reaksi spontan dengan emosi yang meledak-ledak tidak selalu menjadi cara terbaik dalam menyikapi berbagai situasi.
Supaya anda bisa menjadi orang yang lebih baik dan ramah, terdapat kebiasaan yang bisa memperbaiki hubungan sosial.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman aconsciousrethink pada (17/10) berikut 7 cara yang bisa dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Kendalikan emosi
Salah satu alasan seseorang sulit bersikap baik adalah kesulitan rasa kesal, terutama saat menghadapi perilaku orang lain yang dianggap tidak kompeten.
Saat tekanan meningkat, tanpa disadari anda justru melontarkan perkataan yang menyakitkan.untuk mengatasi situasi ini, anda perlu menenangkan diri dengan mengatur napas, bermeditasi, ataupun berjalan sejenak.
Belajar diam sejenak
Saat terbiasa melontarkan komentar pedas, ataupun meremehkan pencapaian orang lain, anda bisa mulai mengubah kebiasaan tersebut.
Cobalah menerapkan prinsip memperlakukan orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan. Anda bisa mulai berlatih selama satu hari dengan mengurangi komentar negatif. Jadikan kebiasaan sampai konsisten.
Kurangi sikap sinis
Dalam beberapa situasi, sikap sinis bisa menjadi mekanisme pertahanan saat seseorang merasa kecewa. Namun, jika terus menerus dipertahankan, pola pikir tersebut dapat mempengaruhi cara anda memperlakukan orang lain.
Bersyukur
Rasa syukur dapat mendorong seseorang untuk membantu orang lain serta mengembangkan empati. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk membantu orang lain serta mengambangkan empati. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu anda lebih menghargai diri sendiri sekaligus memperhatikan kebutuhan orang lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022