Ingin Dianggap Lebih Ramah? Ini 7 Cara yang Bisa Dilakukan, Salah Satunya Mengurangi Sikap Sinis

JawaPos.com - Perkataan atau tindakan yang pernah menyakiti orang lain membuat anda ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Anda juga menyadari bahwa, reaksi spontan dengan emosi yang meledak-ledak tidak selalu menjadi cara terbaik dalam menyikapi berbagai situasi.

Supaya anda bisa menjadi orang yang lebih baik dan ramah, terdapat kebiasaan yang bisa memperbaiki hubungan sosial.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman aconsciousrethink pada (17/10) berikut 7 cara yang bisa dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Kendalikan emosi

Salah satu alasan seseorang sulit bersikap baik adalah kesulitan rasa kesal, terutama saat menghadapi perilaku orang lain yang dianggap tidak kompeten.

Saat tekanan meningkat, tanpa disadari anda justru melontarkan perkataan yang menyakitkan.untuk mengatasi situasi ini, anda perlu menenangkan diri dengan mengatur napas, bermeditasi, ataupun berjalan sejenak.

Belajar diam sejenak

Saat terbiasa melontarkan komentar pedas, ataupun meremehkan pencapaian orang lain, anda bisa mulai mengubah kebiasaan tersebut.

Cobalah menerapkan prinsip memperlakukan orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan. Anda bisa mulai berlatih selama satu hari dengan mengurangi komentar negatif. Jadikan kebiasaan sampai konsisten.

Kurangi sikap sinis

Dalam beberapa situasi, sikap sinis bisa menjadi mekanisme pertahanan saat seseorang merasa kecewa. Namun, jika terus menerus dipertahankan, pola pikir tersebut dapat mempengaruhi cara anda memperlakukan orang lain.

Bersyukur