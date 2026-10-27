Jika Kamu Ingin Menemukan Seseorang yang Akan Mencoba Memanfaatkanmu, Perhatikan 6 Cara Mereka

seseorang yang menemukan orang yang akan mencoba memanfaatkannya / foto: Magnific/margosharubchinskiy

JawaPos.com - Tidak semua orang yang mendekati kita datang dengan niat yang buruk. Ada orang yang benar-benar tulus, ada yang sekadar membutuhkan bantuan sesekali, dan ada pula yang perlahan-lahan melihat kita sebagai sesuatu yang bisa mereka manfaatkan.

Masalahnya, orang yang mencoba memanfaatkan kita biasanya tidak selalu datang dengan sikap kasar, terang-terangan, atau agresif. Justru sebaliknya. Mereka bisa sangat ramah, perhatian, pandai berbicara, bahkan membuat kita merasa istimewa.



Karena itu, mengenali seseorang yang berpotensi memanfaatkan kita bukan berarti mencari-cari kesalahan orang lain. Ini lebih tentang memahami pola hubungan.



Dalam psikologi, perilaku manipulatif sering terlihat bukan dari satu tindakan tunggal, melainkan dari pola yang berulang: bagaimana seseorang merespons batasan, bagaimana mereka meminta sesuatu, bagaimana mereka memperlakukan kita ketika tidak lagi membutuhkan bantuan, dan apakah hubungan tersebut berjalan dua arah atau hanya menguntungkan satu pihak.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (27/10), terdapat enam cara yang patut diperhatikan.



1. Mereka Terlalu Cepat Mengetahui Kelemahan dan Kebutuhanmu



Salah satu hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seseorang menggunakan informasi pribadi yang kamu berikan.



Orang yang tulus mendengarkan cerita kita biasanya menggunakan informasi tersebut untuk memahami dan menghargai kita. Tetapi orang yang manipulatif dapat menggunakan informasi yang sama sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu.



Misalnya, kamu pernah bercerita bahwa kamu sulit mengatakan "tidak" kepada orang lain.



Beberapa waktu kemudian, setiap kali dia membutuhkan sesuatu, dia mulai mengatakan:



"Aku tahu kamu orangnya nggak tega menolak."



Kalimat tersebut terdengar sederhana, tetapi sebenarnya dapat menjadi tekanan psikologis.



Dia bukan lagi sekadar meminta bantuan. Dia sedang menggunakan pemahamannya tentang kelemahanmu untuk membuatmu merasa sulit menolak.



Hal yang sama bisa terjadi ketika seseorang mengetahui bahwa kamu membutuhkan pengakuan, takut mengecewakan orang lain, mudah merasa bersalah, atau sangat menghargai hubungan.



Mereka mungkin memberikan pujian ketika ingin mendapatkan sesuatu, lalu menarik perhatian atau menunjukkan kekecewaan ketika kamu tidak memenuhi keinginannya.



Mengapa ini penting?



Dalam hubungan yang sehat, seseorang mengetahui kelemahanmu lalu berusaha menjaga agar kelemahan tersebut tidak digunakan untuk menyakitimu.



Sebaliknya, dalam hubungan yang tidak sehat, informasi pribadi bisa berubah menjadi "tombol" yang sengaja ditekan ketika mereka menginginkan sesuatu.



Karena itu, jangan hanya memperhatikan apa yang seseorang ketahui tentang dirimu.



Perhatikan juga apa yang mereka lakukan dengan pengetahuan tersebut.



2. Mereka Membuatmu Merasa Bersalah Ketika Kamu Mengatakan "Tidak"



Ini adalah salah satu tanda yang paling mudah terlihat setelah kamu mulai memperhatikan batasan pribadi.



Orang yang sehat secara emosional dapat menerima penolakan.



Mereka mungkin kecewa, tetapi mereka tetap memahami bahwa kamu mempunyai hak untuk menentukan keputusan sendiri.



Orang yang mencoba memanfaatkanmu biasanya memiliki respons yang berbeda.



Ketika kamu mengatakan:



"Maaf, kali ini aku nggak bisa membantu."



Mereka mungkin menjawab:



"Oh, ternyata sekarang kamu sudah berubah."



Atau:



"Padahal kalau aku jadi kamu, aku pasti akan membantu."



Atau bahkan:



"Aku kira kita teman."



Perhatikan pola tersebut.



Masalah sebenarnya bukan pada permintaannya, melainkan pada reaksinya terhadap batasanmu.



Seseorang boleh meminta bantuan.



Kamu juga boleh menolak.



Hubungan yang sehat mampu menampung kedua hal tersebut.



Ketika seseorang membuatmu merasa menjadi orang jahat hanya karena tidak memenuhi permintaannya, mereka sedang menggeser masalah dari "apakah kamu bisa membantu?" menjadi "apakah kamu orang baik atau tidak?"



Itulah yang membuat manipulasi rasa bersalah menjadi efektif.



Kamu akhirnya tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan kemampuan dan keinginanmu sendiri. Kamu mengambil keputusan karena takut dianggap egois.



Cobalah perhatikan satu hal sederhana



Katakan "tidak" pada permintaan kecil yang sebenarnya tidak bisa atau tidak ingin kamu lakukan.



Kemudian lihat reaksinya.



Apakah dia menghormati keputusanmu?



Atau apakah dia mulai marah, menyindir, mendiamkan, mengancam meninggalkan hubungan, atau terus-menerus membuatmu merasa bersalah?



Reaksi seseorang terhadap batasan sering kali lebih informatif daripada kata-kata manisnya ketika semuanya berjalan sesuai keinginannya.



3. Mereka Memberikan Perhatian Besar Ketika Membutuhkan Sesuatu



Tidak semua perhatian adalah manipulasi.



Ada orang yang memang hangat, perhatian, dan suka membantu tanpa mengharapkan imbalan.



Namun, pola yang perlu diperhatikan adalah perhatian yang muncul secara konsisten ketika mereka membutuhkan sesuatu.



Misalnya, seseorang hampir tidak pernah bertanya kabarmu.



Tidak pernah benar-benar tertarik dengan kehidupanmu.



Tidak menghubungimu ketika kamu sedang mengalami masa sulit.



Tetapi tiba-tiba dia muncul dengan pesan panjang:



"Kamu orang yang paling bisa aku percaya."



Lalu beberapa menit kemudian:



"Aku sebenarnya mau minta bantuan."



Jika pola ini terjadi sekali, belum tentu berarti apa-apa.



Tetapi jika terjadi berkali-kali, kamu perlu mulai memperhatikannya.



Hubungan yang sehat biasanya memiliki timbal balik.



Bukan berarti semuanya harus dihitung secara matematis. Bukan berarti setiap kebaikan harus dibalas dengan kebaikan yang sama persis.



Tetapi secara umum, kedua orang dalam hubungan tersebut memiliki perhatian terhadap kebutuhan masing-masing.



Sebaliknya, hubungan yang eksploitatif sering kali terasa seperti ini:



mereka datang ketika membutuhkan sesuatu dan menghilang ketika kebutuhan mereka selesai.



Lama-kelamaan kamu mungkin mulai merasa seperti "tempat meminta bantuan", bukan sebagai seorang teman, pasangan, atau orang yang dihargai.



Perhatikan perubahan perilakunya



Tanyakan kepada dirimu sendiri:



Apakah dia menghubungiku hanya ketika membutuhkan sesuatu?



Apakah dia tertarik dengan masalahku, atau hanya dengan apa yang bisa kuberikan?



Apakah percakapan selalu kembali kepada kebutuhannya?



Apakah dia tetap memperlakukanku dengan baik ketika aku tidak bisa membantu?



Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat memberikan gambaran yang jauh lebih jelas daripada sekadar menilai kepribadiannya.



4. Mereka Menggunakan Kebaikan Kecil untuk Menciptakan Rasa "Berutang"



Manusia secara psikologis cenderung merasa terdorong untuk membalas kebaikan.



Ini adalah bagian normal dari interaksi sosial.



Ketika seseorang membantu kita, kita biasanya merasa ingin membantu mereka kembali.



Namun, masalah muncul ketika seseorang sengaja menggunakan kebaikan sebagai alat untuk menciptakan utang emosional.



Contohnya:



"Aku dulu sudah membantumu, masa sekarang kamu nggak bisa bantu aku?"



Kalimat tersebut terdengar masuk akal.



Tetapi pertanyaannya adalah: apakah bantuan sebelumnya memang diberikan dengan tulus, atau sejak awal dianggap sebagai investasi untuk mendapatkan sesuatu di masa depan?



Perbedaannya sangat penting.



Orang yang tulus membantu biasanya tidak menjadikan bantuannya sebagai senjata setiap kali membutuhkan sesuatu.



Sementara orang yang manipulatif mungkin mengingat setiap bantuan yang pernah mereka berikan.



Mereka mencatatnya.



Mereka menyimpannya.



Kemudian pada saat yang mereka anggap tepat, mereka menggunakannya untuk menekanmu.



"Aku sudah melakukan banyak hal untukmu."



"Aku selalu ada ketika kamu membutuhkan."



"Sekarang giliran kamu."



Kalimat seperti itu tidak selalu manipulatif. Dalam hubungan tertentu, memang ada kewajiban moral untuk saling membantu.



Namun, jika kalimat tersebut digunakan berulang kali untuk membuatmu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kamu lakukan, itu adalah tanda yang patut diperhatikan.



Kebaikan seharusnya menciptakan hubungan yang lebih hangat.



Bukan rantai yang membuatmu merasa tidak bebas mengatakan "tidak".



5. Mereka Perlahan-Lahan Menguji Seberapa Jauh Mereka Bisa Melewati Batasmu



Ini adalah salah satu pola yang sering tidak disadari.



Seseorang mungkin tidak langsung meminta sesuatu yang besar.



Mereka memulainya dari hal kecil.



Pertama:



"Pinjam sedikit dulu."



Kemudian:



"Bisa tolong urus ini?"



Lalu:



"Kamu bisa bantu sekali lagi, kan?"



Kemudian permintaannya semakin besar.



Mengapa?



Karena mereka sedang melihat responsmu.



Ketika kamu tidak mengatakan apa-apa, batas tersebut menjadi semakin kabur.



Jika kamu selalu mengalah, mereka bisa belajar bahwa kebutuhan mereka memiliki prioritas lebih tinggi daripada kenyamananmu.



Ini tidak selalu dilakukan dengan kesadaran penuh. Tidak semua orang yang melanggar batas memiliki rencana manipulatif yang matang.



Namun, efeknya tetap sama.



Batas yang tidak ditegakkan akan lebih mudah dilanggar kembali.



Karena itu, jangan hanya memperhatikan permintaan seseorang.



Perhatikan perkembangan permintaannya.



Apakah semakin lama semakin besar?



Apakah mereka selalu meminta sedikit lebih banyak?



Apakah mereka kecewa ketika kamu mulai membatasi diri?



Dan yang paling penting:



Apakah mereka menghormati batasanmu setelah kamu menjelaskannya?



Orang yang sehat mungkin akan melakukan kesalahan dan meminta maaf.



Orang yang tidak menghargai batasan biasanya mencari cara baru untuk melewatinya.



6. Mereka Mengubah Hubungan Menjadi Transaksi yang Hanya Menguntungkan Mereka



Pada akhirnya, tanda yang paling penting bukanlah satu kalimat atau satu tindakan.



Melainkan pola keseluruhan hubungan.



Tanyakan:



"Apa yang sebenarnya terjadi ketika aku tidak memberikan apa yang dia inginkan?"



Jika jawabannya adalah hubungan menjadi dingin, dia menghilang, mulai menyindir, marah, atau memperlakukanmu seolah-olah kamu tidak berguna, ada sesuatu yang perlu diperhatikan.



Hubungan yang sehat tidak berarti selalu seimbang setiap hari.



Kadang-kadang satu orang memberi lebih banyak karena pasangannya sedang kesulitan.



Kadang-kadang kita menjadi pihak yang membutuhkan bantuan.



Itu normal.



Yang menjadi masalah adalah ketika ketidakseimbangan tersebut menjadi pola permanen.



Kamu selalu mendengarkan.



Dia selalu bercerita.



Kamu selalu membantu.



Dia selalu meminta.



Kamu selalu memahami.



Dia jarang berusaha memahami.



Kamu selalu hadir ketika dia membutuhkan.



Dia menghilang ketika kamu membutuhkan.



Pada titik tertentu, pertanyaannya bukan lagi:



"Apakah dia memanfaatkanku?"



Tetapi:



"Apakah hubungan ini masih memberikan ruang bagi kebutuhanku juga?"



Itulah pertanyaan yang jauh lebih sehat.



Jangan Terlalu Cepat Memberi Label "Manipulator"



Ada satu hal penting yang perlu diingat.



Tidak semua perilaku egois berarti manipulasi.



Seseorang bisa saja sedang stres.



Seseorang bisa saja tidak sadar bahwa dirinya terlalu banyak meminta.



Seseorang mungkin mempunyai kebiasaan komunikasi yang buruk.



Bahkan seseorang yang kita sayangi bisa melakukan kesalahan.



Karena itu, jangan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu kejadian.



Psikologi lebih berguna ketika kita menggunakannya untuk mengenali pola, bukan untuk mendiagnosis orang lain.



Perhatikan tiga hal:



Frekuensi.

Apakah perilaku tersebut terjadi berulang kali?



Respons terhadap batasan.

Apa yang terjadi ketika kamu mengatakan "tidak"?



Timbal balik.

Apakah hubungan tersebut juga memperhatikan kebutuhanmu?



Jika ketiganya menunjukkan pola yang sama, barulah kamu mempunyai alasan yang lebih kuat untuk mengevaluasi hubungan tersebut.



Cara Melindungi Diri Tanpa Menjadi Orang yang Dingin



Mengenali orang yang berpotensi memanfaatkan kita bukan berarti kita harus menjadi curiga kepada semua orang.



Kita tidak perlu berhenti menjadi baik.



Kita hanya perlu belajar bahwa baik hati dan tidak memiliki batas adalah dua hal yang berbeda.



Kamu tetap bisa membantu seseorang tanpa mengorbankan dirimu.



Kamu bisa peduli tanpa selalu tersedia.



Kamu bisa mencintai seseorang tanpa memenuhi semua permintaannya.



Kamu bisa menjadi teman yang baik tanpa menjadi penyelamat bagi semua orang.



Dan kamu bisa mengatakan:



"Aku tidak bisa membantu kali ini."



tanpa harus memberikan sepuluh alasan untuk membuktikan bahwa keputusanmu sah.



Tidak semua "tidak" membutuhkan penjelasan panjang.



Terkadang, "tidak bisa" sudah cukup.



Pada Akhirnya, Perhatikan Apa yang Terjadi Ketika Kamu Berhenti Memberi



Salah satu cara paling sederhana untuk memahami sebuah hubungan adalah dengan memperhatikan apa yang terjadi ketika kamu tidak lagi memberikan sesuatu yang biasanya kamu berikan.



Jika seseorang tetap menghargaimu, tetap berbicara denganmu, tetap peduli, dan tetap menghormati batasanmu, kemungkinan besar hubungan tersebut memiliki fondasi yang lebih sehat.



Tetapi jika seluruh hubungan tiba-tiba berubah hanya karena kamu tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka, itu bisa menjadi informasi yang sangat berharga.



Karena terkadang seseorang tidak menunjukkan nilai sebenarnya dari sebuah hubungan ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan.



Mereka menunjukkannya ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan.



Di situlah karakter sering terlihat.



Jadi, jangan hanya mendengarkan bagaimana seseorang berbicara tentang kepedulian.



Perhatikan bagaimana mereka memperlakukanmu ketika kamu berkata "tidak".



Jangan hanya melihat seberapa baik seseorang ketika mereka membutuhkanmu.



Perhatikan bagaimana mereka memperlakukanmu ketika kamu sedang membutuhkan mereka.



Dan jangan hanya bertanya:



"Apakah orang ini baik kepadaku?"



Tanyakan juga:



"Apakah aku merasa dihargai sebagai manusia, atau hanya dihargai ketika aku berguna bagi mereka?"



Perbedaannya mungkin terlihat kecil.



