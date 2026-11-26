JawaPos.com - Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri atas terduga pelanggar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo urung terlaksana pada Kamis (26/11). Mantan kapolri tersebut melawan dengan menolak hadir tanpa menjelaskan alasan penolakan tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa persidangan yang dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua majelis KKEP sempat dibuka pada pukul 09.00 WIB. Namun, sidang tidak dapat dilaksanakan karena Jenderal Sigit menolak hadir dalam sidang di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan (Jaksel).

”Perlu kami sampaikan bahwa terduga pelanggar LSP (Sigit), sebagaimana jadwal sidang Komisi Kode Etik (Profesi Polri) pada hari ini, terduga pelanggar tidak hadir sesuai dengan berita acara penolakan kehadiran yang ditandatangani oleh terduga pelanggar LSP,” kata Isir kepada awak media.

Meski begitu, majelis KKEP sempat membuka sidang tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Atas ketidakhadiran terduga pelanggar, majelis KKEP meminta agar penuntut menghadirkan terduga pelanggar ke dalam sidang.

”Tentunya dengan mekanisme panggilan kedua, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 November 2026, sekitar pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat,” jelas Isir.

Jenderal bintang dua Polri tersebut menegaskan, pelaksanaan sidang KKEP Polri atas terduga pelanggar Sigit merupakan bentuk komitmen dalam penegakan disiplin dan kode etik Polri. Korps Bhayangkara terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran.

”Sejalan dengan semangat komitmen untuk bersih ke dalam. Polri menyadari bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ucap dia.

Oleh Polri, Sigit dibawa ke muka sidang etik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan kasus dugaan makar. Dia menjadi tersangka bersama sejumlah pejabat tinggi Polri lainnya. Di antara para tersangka, sejauh ini sudah tiga orang jenderal yang dipecat secara tidak hormat dari Polri.