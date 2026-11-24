JawaPos.com - Bareskrim Polri tidak hanya menyita barang bukti fisik, melainkan juga mengantongi sejumlah data digital dalam kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Data-data itu sudah diambil oleh petugas dari Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkap hal itu kepada awak media dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin malam (23/11).

Dia menyampaikan bahwa data-data digital tersebut diperlukan untuk memperkuat pembuktian dalam penanganan kasus tersebut.

”Guna memperkuat pembuktian dalam penanganan perkara ini, penyidik telah melakukan penarikan data digital dari berbagai peralatan elektronik oleh Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri,” kata dia.

Asep memastikan, data-data digital tersebut akan digunakan untuk membuktikan telah terjadinya perbuatan makar yang diduga dilakukan oleh para tersangka.

Barang bukti digital tersebut dilengkapi berbagai barang bukti lain seperti laptop, CPU, hard disk, hingga handphone atau telepon genggam.

”Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut, antara lain 39 unit barang bukti elektronik yang meliputi handphone, laptop, CPU, dan hard disk,” jelas Asep.

Selain itu, penyidik juga menyita 250 lembar kaos berwarna hitam bertuliskan All Corps Are Bastard serta 251 lembar kaos warna hitam bertuliskan Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan.

Kaos kedua juga bergambar salam tiga jari dengan tanda pagar (tagar) Indonesia Sadar.

”Kemudian (penyidik menyita) ada satu buah buku catatan hasil anev satgas yang berwarna biru, kemudian 20 pcs bendera One Piece dan, uang tunai 735 juta rupiah,” jelas Asep.

Menurut jenderal bintang tiga Polri tersebut, ratusan lembar kaos itu berada di bawah kuasa Kombespol Iman Imanuddin sebagai salah seorang tersangka.

Dia yang berperan memerintahkan pembuatan konten menyerang Polri. Termasuk menyiapkan kaos bertuliskan ACAB.

”Tadi kami temukan ada kaos bertuliskan ACAB kemudian tersangka II (Iman) tersebut memesan 500 kaos bermotif tiga jari yang direncanakan untuk dipakai dalam kegiatan demonstrasi,” kata dia.

Adapun para tersangka dalam kasus dugaan makar itu terdiri atas Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Slamet Uliandi, Brigjen Tedjo Kusumo, dan Kombespol Iman Imanuddin.