Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Senin, 26 Oktober 2026 | 14.57 WIB

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Hadapi Sidang Putusan Sela Pemerasan dan TPPU

Terdakwa yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Terdakwa yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah akan menjalani sidang pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10).

Ini adalah sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang didakwakan terhadap dia, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Dalam sidang ini, Majelis Hakim akan memutuskan apakah sidang berlanjut ke tahap pembuktian atau tidak.

Pembacaan putusan sela itu diagendakan usai Febrie melakukan perlawanan hukum atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam perlawanannya, Febrie menegaskan dakwaan jaksa tidak cermat dan kabur karena tidak menguraikan perbuatan pribadinya secara jelas.

Ia turut mempertanyakan alasan mengapa Ferry Yanto Hongkiriwang, perantara pemerasan Rp 55 miliar terhadap pengusaha Tan Kian yang dituduhkan padanya, tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Febrie menuturkan, perbuatan yang tertuang dalam dakwaan berawal dari pertemuan antara Ferry Yanto Hongkiriwang dan Tan Kian.

Dalam uraian JPU, Ferry disebut menyampaikan ancaman penetapan status tersangka kepada Tan Kian serta meminta uang sejumlah SGD 5 juta atau sekitar Rp 55 miliar.

Namun, Febrie menyoroti tidak ditetapkannya sosok perantara tersebut sebagai terdakwa dalam perkara ini. Padahal, peran yang bersangkutan dinilai sangat aktif dalam kronologi peristiwa.

"Status Ferry Yanto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut, namun tidak menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga hal ini menjadi kurang pihak (plurium litis consortium)," ujar Febrie saat membacakan nota perlawanannya di ruang sidang, Rabu (14/10).

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Don Ritto Ungkap Asal 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah, Hasil Kegiatan Sosial Keagamaan - Image
Kasuistika

Don Ritto Ungkap Asal 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah, Hasil Kegiatan Sosial Keagamaan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.12 WIB

Nurman Herin, Orang Dekat Febrie Adriansyah Ngaku Diperalat Jaksa untuk Merekayasa Keterangan - Image
Kasuistika

Nurman Herin, Orang Dekat Febrie Adriansyah Ngaku Diperalat Jaksa untuk Merekayasa Keterangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 22.28 WIB

Sidang Febrie Adriansyah: Apa Mungkin Jelang Pensiun Saya Peras Orang? - Image
Kasuistika

Sidang Febrie Adriansyah: Apa Mungkin Jelang Pensiun Saya Peras Orang?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.04 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore