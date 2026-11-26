JawaPos.com - Subnit Narkoba Polsek Metro Tamansari membongkar dugaan peredaran narkotika jenis sabu di sebuah rumah kawasan Jalan Pesing Koneng, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (24/11).

Sebanyak tujuh orang yang diamankan dinyatakan positif narkoba usai menjalani tes urine.

Penindakan ini bermula dari laporan warga terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti aduan itu, tim operasional gabungan langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan.

Tim 1 dan Tim 2 Opsnal Subnit Narkoba Polsek Metro Tamansari dipimpin Kanit Reskrim AKP M. Fauzan Yonnadi dengan pendampingan Kasubnit Narkoba AKP Madjen Silaban. Di lokasi, petugas mendapati sejumlah orang dengan ciri-ciri yang sesuai informasi awal.

Setelah memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, petugas memeriksa dan menggeledah rumah serta orang-orang yang berada di sana. Dari langkah tersebut, polisi menemukan barang bukti narkotika yang diduga sabu.

"Dari hasil penggeledahan, kami berhasil menemukan sejumlah paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 3,46 gram," ujar Kapolsek Metro Tamansari Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Bobby M Zulfikar, saat dikonfirmasi pada Kamis (26/11).

Rincian barang bukti sabu tersebut terdiri dari 13 paket kecil, yakni seberat 2,18 gram dari tersangka berinisial AMF, 22, dan 1,28 gram dari tersangka NW, 47.

Petugas juga menyita plastik klip kosong, alat yang diduga dipakai untuk mengonsumsi sabu, beberapa telepon genggam, serta perlengkapan pendukung lainnya.

Berdasarkan pemeriksaan awal, AMF disebut memperoleh sabu dengan meminta pria berinisial R alias Acong membelinya di kawasan Kampung Ambon seharga Rp800 ribu. Dalam transaksi itu, perantara tersebut mendapat imbalan tunai dan narkotika.

"Dalam transaksi tersebut, R alias Acong disebut mendapatkan upah sebesar Rp50 ribu serta imbalan berupa sabu untuk dikonsumsi. Sementara itu, tersangka NW mengaku memperoleh sabu dari anaknya sendiri, yakni AMF," terang Bobby.

Keterangan awal kepolisian juga mencatat tiga orang lainnya diduga mengonsumsi sabu yang berasal dari AMF.

Secara keseluruhan, tujuh orang yang diamankan terdiri atas dua terduga pengedar, satu perantara, dan empat terduga penyalahguna, dengan hasil tes urine seluruhnya positif methamphetamine dan amphetamine.

Penyidik kini masih mendalami peran tiap pihak yang diamankan sekaligus menelusuri jaringan pemasok di atasnya.

Polisi juga menetapkan seorang pria berinisial POLEX dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait dugaan jaringan pemasok sabu tersebut.

Ketujuh orang beserta barang bukti telah dibawa ke Polsek Metro Tamansari untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lanjutan.