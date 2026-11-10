Demo di Depan DPR: Gema Keadilan Tuntut Pemakzulan Gibran 

JawaPos.com - Aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, pada Selasa (10/11), diwarnai oleh seruan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi ini dimotori oleh elemen massa dari organisasi Gema Keadilan yang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi bangsa.

Dalam demonstrasi tersebut, massa juga menggelar aksi teatrikal berupa pelemparan botol secara simbolis ke arah seseorang yang mengenakan seragam sekolah menengah pertama (SMP) sambil memegang foto Gibran serta poster bernada protes.

Soroti Isu Lapangan Pekerjaan dan Kepemimpinan Wakil Ketua Gema Keadilan, Zaki Ramadhan Rifai, dalam orasinya menyoroti berbagai persoalan pelik yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari tekanan ekonomi hingga problem penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.

"Waktu kampanye seorang pemuda menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan ketimpangan dan kerusakan," ujar Zaki di hadapan massa aksi, Selasa (10/11).

Ia juga menilai bahwa generasi muda saat ini menghadapi tantangan besar dalam kemandirian ekonomi.