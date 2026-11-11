Jadwal Waktu Shalat Wilayah Indramayu dan Sekitarnya Besok Kamis, 12 November 2026

Ilustrasi shalat. (Freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Indramayu dan sekitarnya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat setiap harinya juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas tanpa melupakan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 12/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu:
Imsak: 03.50 WIB
Subuh: 04.00 WIB
Terbit: 05.16 WIB
Duha: 05.44 WIB
Zuhur: 11.34 WIB
Asar: 14.52 WIB
Magrib: 17.45 WIB
Isya: 18.57 WIB
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