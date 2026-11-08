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Penulis: Lania Monica
Senin, 9 November 2026 | 03.11 WIB

Jadwal Waktu Shalat Wilayah Banjar dan Sekitarnya Besok Senin, 9 November 2026

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Banjar dan sekitarnya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat setiap harinya juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas tanpa melupakan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 9/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar:

  • Imsak: 03.48 WIB

  • Subuh: 03.58 WIB

  • Terbit: 05.14 WIB

  • Duha: 05.42 WIB

  • Zuhur: 11.33 WIB

  • Asar: 14.50 WIB

  • Magrib: 17.45 WIB

  • Isya: 18.57 WIB

    • Jadwal shalat tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Banjar dalam mengatur aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, kesibukan maupun agenda akhir pekan tetap dapat berjalan beriringan dengan pelaksanaan ibadah tepat waktu.

    Editor: Hanny Suwindari
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