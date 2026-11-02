Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 2 November 2026 Untuk Wilayah Banjar dan Sekitarnya

JawaPos.com - Memasuki awal pekan di bulan November 2026, umat Islam di wilayah Banjar dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak dini hari hingga malam dapat membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 02/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar:

Imsak: 03.50 WIB

Subuh: 04.00 WIB

Terbit: 05.15 WIB

Duha: 05.43 WIB

Zuhur: 11.33 WIB

Asar: 14.47 WIB

Magrib: 17.44 WIB

Isya: 18.55 WIB