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Penulis: Lania Monica
Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.00 WIB

Jadwal Waktu Shalat Wilayah Sumedang dan Sekitarnya Besok Kamis, 29 Oktober 2026

Ilustrasi masjid/freepik - Image

Ilustrasi masjid/freepik

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai dengan waktunya.

Di tengah berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, hingga mengurus keperluan sehari-hari, informasi waktu shalat dapat membantu masyarakat mengatur kegiatan tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 29/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang:

  • Imsak: 03.55 WIB

  • Subuh: 04.05 WIB

  • Terbit: 05.19 WIB

  • Duha: 05.47 WIB

  • Zuhur: 11.36 WIB

  • Asar: 14.48 WIB

  • Magrib: 17.45 WIB

  • Isya: 18.56 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Sumedang untuk menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan waktu ibadah. Meski demikian, waktu shalat dapat sedikit berbeda di sejumlah lokasi karena perbedaan letak geografis, sehingga masyarakat disarankan untuk tetap mengikuti jadwal yang berlaku di wilayah masing-masing.

    Editor: Hanny Suwindari
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