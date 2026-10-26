Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 26 Oktober 2026 Untuk Wilayah Kuningan dan Sekitarnya

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Kuningan dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap selaras dengan waktu ibadah.

Mengetahui waktu shalat sejak awal juga membantu mempersiapkan diri untuk menunaikan kewajiban tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan:

Imsak: 03.55 WIB

Subuh: 04.05 WIB

Terbit: 05.14 WIB

Duha: 05.46 WIB

Zuhur: 11.34 WIB

Asar: 14.43 WIB

Magrib: 17.47 WIB

Isya: 18.53 WIB