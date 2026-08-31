Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Garut Besok Selasa, 1 September 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai waktu yang telah ditentukan.
Selain menjadi panduan waktu beribadah, jadwal shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap dapat menunaikan kewajiban tepat waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut pada Selasa, 1 September 2026:
Imsak: 04:24 WIB
Subuh: 04:34 WIB
Terbit: 05:43 WIB
Duha: 06:14 WIB
Zuhur: 11:52 WIB
Asar: 15:11 WIB
Magrib: 17:55 WIB
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