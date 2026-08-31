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Selasa, 1 September 2026 | 05.00 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Besok Selasa, 1 September 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai waktu yang telah ditentukan.

Selain menjadi panduan waktu beribadah, jadwal shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap dapat menunaikan kewajiban tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung pada Selasa, 1 September 2026:

Imsak: 04:26 WIB

Subuh: 04:36 WIB

Terbit: 05:44 WIB

Duha: 06:15 WIB

Zuhur: 11:53 WIB

Asar: 15:12 WIB

Magrib: 17:56 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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