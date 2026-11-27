JawaPos.com - Thanksgiving menjadi salah satu perayaan paling penting di Amerika Serikat, karena ini bukan sekadar tradisi makan kalkun bersama.

Lebih dari itu, Thanksgiving day menjadi momentum berkumpulnya keluarga, mengungkapkan rasa syukur, dan menjaga hubungan antargenerasi.

Setiap Kamis keempat pada bulan November, jutaan warga Amerika meluangkan waktu untuk merayakan Thanksgiving, bahkan ketika cuaca buruk atau perubahan rencana mengganggu tradisi tahunan tersebut.

Perayaan Thanksgiving memiliki posisi istimewa dalam kehidupan masyarakat Amerika.

Thanksgiving merupakan hari libur nasional federal yang memberi kesempatan bagi keluarga dan teman untuk berkumpul setelah menjalani rutinitas sepanjang tahun.

Berbeda dengan Natal yang memiliki akar keagamaan kuat, Thanksgiving dalam praktik modern lebih menekankan kebersamaan dan rasa syukur.

Masyarakat dari berbagai latar belakang dapat ikut merayakannya tanpa harus memiliki keyakinan agama tertentu.

Salah satu tradisi paling dikenal adalah makan malam bersama keluarga. Hidangan kalkun panggang biasanya menjadi menu utama, ditemani mashed potatoes, saus cranberry, ubi manis, sayuran, dan pai labu.

Namun, makna perayaan ini tidak berhenti pada makanan. Banyak keluarga memiliki kebiasaan bergantian menyampaikan hal-hal yang mereka syukuri selama setahun terakhir.

Baca Juga:Pemilih Amerika Serikat Semakin Menolak Perang Iran dan Menginginkan Konflik Berakhir Secepatnya

Momentum Pulang dan Berkumpul dengan Keluarga Thanksgiving memiliki arti penting karena menjadi salah satu kesempatan terbesar bagi masyarakat Amerika untuk kembali berkumpul dengan keluarga.

Banyak warga yang tinggal jauh dari kampung halaman memanfaatkan libur tersebut untuk melakukan perjalanan.

Mereka kembali ke rumah orang tua, bertemu saudara, atau menghabiskan waktu bersama kerabat yang jarang ditemui.

Tradisi ini membuat Thanksgiving memiliki dimensi sosial yang kuat. Di tengah kehidupan modern yang semakin sibuk, perayaan tersebut menjadi pengingat bahwa hubungan keluarga tetap memiliki tempat penting.

Bagi sebagian orang, Thanksgiving bahkan menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan, menyambung komunikasi, dan mengenang anggota keluarga yang sudah lama tidak bertemu.

Baca Juga:Mahasiswa Indonesia Punya Peluang Tempuh S2 di Amerika Serikat lewat Jalur Akselerasi LPDP

Karena itu, perayaan ini tidak harus berlangsung mewah. Makan bersama di rumah dengan hidangan sederhana pun sudah dianggap cukup untuk menjaga tradisi.

Perayaan Panen Berkembang Menjadi Tradisi Nasional Akar sejarah Thanksgiving sering dikaitkan dengan perayaan panen pada 1621. Peristiwa tersebut melibatkan kelompok pemukim Inggris yang dikenal sebagai Pilgrims dan masyarakat adat Wampanoag di wilayah yang sekarang menjadi Massachusetts.

Perayaan panen itu berlangsung selama beberapa hari. Namun, sejarah Thanksgiving tidak sesederhana kisah persahabatan dua kelompok tersebut.

Masyarakat adat Amerika telah memiliki tradisi ungkapan syukur atas hasil alam jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa.

Thanksgiving kemudian berkembang melalui berbagai tradisi dan proklamasi nasional.

Pada 1789, Presiden George Washington menetapkan 26 November sebagai hari nasional untuk mengungkapkan rasa syukur. Namun, perayaan tersebut belum menjadi agenda tahunan dengan tanggal tetap.

Perubahan penting terjadi pada 1863. Di tengah Perang Saudara Amerika, Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan proklamasi yang menetapkan Thanksgiving sebagai perayaan nasional tahunan pada Kamis terakhir November.

Langkah tersebut juga memiliki tujuan mempersatukan masyarakat Amerika yang sedang terpecah akibat perang.

Pada 1941, Kongres Amerika Serikat menetapkan Thanksgiving sebagai hari libur federal pada Kamis keempat November. Penetapan ini membuat tanggal perayaannya memiliki kepastian setiap tahun.

Parade Macy's jadi Simbol Tradisi Thanksgiving Selain makan bersama, salah satu tradisi yang membuat Thanksgiving begitu melekat dalam budaya populer Amerika adalah Macy's Thanksgiving Day Parade di New York City.

Parade tersebut pertama kali digelar pada 1924 dengan nama Macy's Christmas Parade.

Acara itu awalnya diselenggarakan karyawan Macy's untuk memeriahkan musim belanja menjelang Natal sekaligus memperkenalkan toko besar mereka di Manhattan.

Pada parade pertama, rombongan menampilkan kendaraan hias, marching band, karyawan dengan kostum khusus, serta sejumlah hewan dari Kebun Binatang Central Park.

Balon karakter raksasa mulai diperkenalkan pada 1927. Felix the Cat menjadi salah satu karakter pertama yang diterbangkan dalam parade tersebut.

Seiring waktu, parade berkembang menjadi tontonan nasional. Penyiaran televisi secara nasional oleh NBC sejak 1953 membuat masyarakat di berbagai wilayah Amerika dapat menikmati acara tersebut dari rumah.

Kini, parade Macy's bukan sekadar pertunjukan di jalanan Manhattan. Acara itu menjadi bagian dari ritual Thanksgiving bagi banyak keluarga yang menyaksikannya melalui televisi sambil menyiapkan hidangan perayaan.

Tradisi yang Tetap Bertahan Meski Pernah Terhenti Pentingnya Thanksgiving juga terlihat dari bagaimana berbagai tradisi yang menyertainya mampu bertahan menghadapi perubahan zaman.

Parade Macy's, misalnya, pernah dihentikan selama tiga tahun pada 1942 hingga 1944 akibat Perang Dunia II.

Kekurangan karet dan helium membuat penyelenggara tidak dapat mempertahankan format parade dengan balon raksasa. Acara tersebut baru kembali digelar pada 1945.

Pada 2026, parade Macy's mencapai penyelenggaraan ke-100. Angka tersebut bukan berarti parade baru berusia 100 tahun sejak pertama kali digelar pada 1924, melainkan jumlah edisi setelah dikurangi tiga tahun penghentian selama perang.

Peringatan satu abad ini juga bertepatan dengan perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan 100 tahun NBC.

Macy's menyiapkan perayaan berskala besar dengan 100 elemen balon, lebih dari 11.000 peserta dan sukarelawan, serta sejumlah karakter klasik yang kembali ditampilkan.

Besarnya persiapan tersebut memperlihatkan bagaimana parade telah berkembang menjadi bagian dari identitas budaya populer Amerika.

Mengapa Perayaan Ini Sulit Dilewatkan? Ada beberapa alasan Thanksgiving tetap memiliki tempat khusus dalam kehidupan masyarakat Amerika.

Pertama, perayaan ini memberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga tanpa harus terikat pada ritual keagamaan tertentu.

Baca Juga:Pep Guardiola Masuk Radar US Soccer untuk Menjadi Pelatih Timnas Amerika Serikat

Kedua, Thanksgiving menjadi pengingat untuk menghargai hal-hal yang sering dianggap biasa, seperti kesehatan, pekerjaan, pendidikan, persahabatan, dan kesempatan hidup.

Ketiga, tradisi Thanksgiving diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara berantai.

Resep makanan keluarga, kebiasaan makan bersama, menonton parade, hingga pertandingan football menjadi bagian dari pengalaman yang membentuk kenangan kolektif masyarakat.

Selain itu, Thanksgiving juga menjadi penanda dimulainya musim liburan akhir tahun.

Setelah perayaan tersebut, berbagai pusat perbelanjaan mulai memasuki periode belanja Natal dan Tahun Baru.

Dengan demikian, Thanksgiving bukan hanya perayaan satu hari. Tradisi ini menjadi ruang bagi masyarakat Amerika untuk merawat hubungan keluarga, mengingat sejarah, dan mempertahankan kebiasaan yang telah berlangsung selama ratusan tahun.

Tidak mengherankan jika perubahan jadwal sebuah parade akibat cuaca ekstrem dapat menimbulkan kekecewaan besar.