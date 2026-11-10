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Penulis: Antara
Selasa, 10 November 2026 | 20.10 WIB

Netanyahu Dilaporkan Desak Trump Lanjutkan Konflik dengan Iran

Benjamin Netanyahu dan Donald Trump (The Guardian) - Image

Benjamin Netanyahu dan Donald Trump (The Guardian)

 

JawaPos.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menelepon Presiden AS Donald Trump setiap hari untuk mendesaknya melanjutkan konflik peperangan dengan Iran, seperti dilaporkan harian Financial Times.

Para pemimpin Negara Arab merasa khawatir dengan desakan berulang Netanyahu kepada Trump agar melancarkan serangan baru, menurut laporan yang mengutip seorang diplomat tersebut, Senin (9/11).

"Netanyahu meneleponnya (Trump) setiap hari [untuk mendesaknya melanjutkan perang]. Mereka yang tidak menginginkan perang, baik di dalam maupun di luar Gedung Putih, telah berupaya untuk mencegah itu.

Para pemimpin kawasan memintanya untuk tidak melakukan eskalasi dan lebih memprioritaskan negosiasi," kata diplomat tersebut, seperti dikutip surat kabar itu.

Sebelumnya pada 28 Februari, AS dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang kemudian dibalas oleh Iran dengan serangan serupa.

Meski konflik AS-Iran sempat mereda, tetapi masalah tersebut hingga kini belum terselesaikan dan permusuhan berpotensi kembali terjadi. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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