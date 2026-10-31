500 Ribu Orang Akan Ikut Demo Besar di Prancis Meski Dilarang Aparat Kepolisian

JawaPos.com - Warga Prancis akan menggelar demonstrasi nasional lanjutan meski dilarang aparat kepolisian. Hal ini karena pihak Pengadilan Paris mengabulkan izin demonstrasi di Pusat Kota. Aksi Demo Besar menentang kenaikan biaya hidup tersebut rencananya akan diikuti sekitar 500.000 orang pada Sabtu (31/10).

Dilansir dari Antara, Sabtu, Aksi tersebut menjadi unjuk rasa Sabtu ketiga yang terjadi di Prancis sejak 17 Oktober lalu.

Baik kelompok serikat pekerja maupun perwakilan "Gerakan Rompi Kuning" telah menyerukan masyarakat untuk ikut serta dalam aksi penyampaian pendapat tersebut.

Sementara itu, stasiun radio RMC melaporkan aksi unjuk rasa di luar wilayah Paris, Sabtu, diperkirakan akan diikuti hingga 350.000 peserta.

Aksi di Paris sendiri, menurut radio Europe 1 yang mengutip data intelijen, akan diikuti sekitar 100.000-150.000 orang dalam demonstrasi tersebut.

Dengan demikian, menurut data laporan tersebut, sebanyak 500.000 orang diperkirakan akan turun ke jalan di seluruh Prancis pada aksi demonstrasi lanjutan, Sabtu.

Sebelumnya, Kamis (29/10), Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan dalam konferensi pers bahwa pihak berwenang akan mengerahkan 70.000 petugas kepolisian untuk menjaga ketertiban dalam demonstrasi berskala besar pada 31 Oktober.

Gelombang protes di Prancis bermula pada pertengahan September lalu, yang diawali oleh aksi para siswa sekolah menengah atas di pinggiran kota Paris yang menuntut perbaikan terhadap sekolah mereka.