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Rian Alfianto
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 15.02 WIB

Baru Lima Hari Menjabat, Sekretaris Pers Gedung Putih Katie Zacharia Mundur

Sekretaris Pers Gedung Putih Katie Zacharia. (CBC) - Image

Sekretaris Pers Gedung Putih Katie Zacharia. (CBC)

JawaPos.com - Katie Zacharia dikabarkan akan meninggalkan jabatan sekretaris pers Gedung Putih setelah hanya lima hari menjabat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengaku telah menyarankan Zacharia untuk mempertimbangkan kembali posisinya di tengah kritik media terhadap penampilan perdananya sebagai juru bicara pemerintahan.

Trump menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di luar Gedung Putih pada Jumat. Ia mengatakan keputusan akhir tetap berada di tangan Zacharia dan berencana berbicara dengannya setelah melakukan perjalanan ke Georgia.

“Saya mengatakan kepadanya dengan jujur, jika saya menjadi Anda, saya akan mempertimbangkannya kembali,” kata Trump kepada wartawan.

Mengutip Time Magazine, Trump juga mengaku mempertanyakan apakah Zacharia perlu bertahan dalam jabatan tersebut di tengah tekanan yang dihadapinya.

“Katie, apakah Anda membutuhkan ini? Saya rasa Anda tidak membutuhkannya,” ujar Trump.

Meski demikian, Trump menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi hak Zacharia. Ia mengaku hanya ingin memastikan Zacharia merasa bahagia dengan pilihannya.

“Saya hanya ingin dia bahagia,” kata Trump.

Informasi mengenai kepergian Zacharia disampaikan oleh seseorang yang mengetahui situasi tersebut. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengunduran diri maupun siapa yang akan menggantikannya.

Masa Jabatan Katie Zacharia Lebih Singkat dari Anthony Scaramucci

Masa jabatan Zacharia yang hanya berlangsung lima hari mengingatkan publik pada Anthony Scaramucci, mantan direktur komunikasi Gedung Putih yang bertahan selama 11 hari pada 2017.

Scaramucci diberhentikan oleh Kepala Staf Gedung Putih saat itu, John Kelly, setelah memberikan wawancara kontroversial kepada majalah 'The New Yorker'. Dalam wawancara tersebut, ia melontarkan kritik keras terhadap sejumlah koleganya di pemerintahan.

Editor: Bintang Pradewo
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