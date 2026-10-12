Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Senin, 12 Oktober 2026 | 19.06 WIB

Dari Mahasiswi hingga Pramugari Mesir, Keluarga Korban Bagikan Kisah Pilu Serangan Bandara Riyadh

Azza Ramzi, pramugari asal Mesir yang tewas karena rudal dari milisi Houthi. (Arab News) - Image

Azza Ramzi, pramugari asal Mesir yang tewas karena rudal dari milisi Houthi. (Arab News)

JawaPos.com - Keluarga dan kerabat korban serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan duka mendalam setelah insiden tersebut menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Ungkapan belasungkawa, pengumuman pemakaman, serta doa untuk para korban luka ramai dibagikan melalui media sosial.

Dilansir dari Arab News, Senin (12/10), Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan korban tewas terdiri atas empat warga Arab Saudi, dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu warga Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Sejumlah korban luka dilaporkan berada dalam kondisi kritis.

Taqwa Radwan

Salah satu korban asal Arab Saudi diidentifikasi oleh kerabatnya sebagai Taqwa Radwan melalui unggahan di media sosial X.

“Dengan hati yang menerima ketetapan Allah, kami berduka atas meninggalnya sepupuku, Taqwa Radwan, yang wafat kemarin setelah serangan Houthi di Bandara Riyadh,” tulis kerabatnya.

Kerabat tersebut juga memanjatkan doa agar Taqwa diterima sebagai syahid, diampuni dosa-dosanya, mendapat rahmat, dan ditempatkan di surga.

“Innalillahi wa inna ilaihi rajiun,” tulisnya.

Lamis Saad Al-Tihani

Korban lainnya, Lamis Saad Al-Tihani, diidentifikasi oleh Abdullah Ahmed Asiri sebagai putri dari keponakannya.

Asiri mengatakan Lamis meninggal dunia setelah serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid. Sementara itu, ibu Lamis, Iman Al-Tihani, mengalami luka akibat serpihan dan sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Riyadh.

“Putri keponakan saya meninggal dunia setelah serangan brutal kemarin di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh,” tulis Asiri.

Dia menyebut Lamis sedang menjalani tahun terakhir kuliahnya di universitas. Asiri juga mendoakan agar Lamis mendapat rahmat, sementara ibunya segera pulih dari luka-lukanya.

Editor: Dhimas Ginanjar
Ikuti kami di Google
Sumber: Arab News
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Houthi Serang Bandara Riyadh, Keselamatan Jemaah Umrah ke Makkah dan Madinah Terancam - Image
Internasional

Houthi Serang Bandara Riyadh, Keselamatan Jemaah Umrah ke Makkah dan Madinah Terancam

Senin, 12 Oktober 2026 | 19.14 WIB

Merantau Cari Nafkah ke Arab Saudi, Ayah Dua Anak asal Yordania Tewas Diserang Houthi - Image
Internasional

Merantau Cari Nafkah ke Arab Saudi, Ayah Dua Anak asal Yordania Tewas Diserang Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 19.11 WIB

Setelah Bandara Riyadh Diserang Berulang, Arab Saudi Cegat Rudal Houthi di Khamis Mushayt - Image
Internasional

Setelah Bandara Riyadh Diserang Berulang, Arab Saudi Cegat Rudal Houthi di Khamis Mushayt

Senin, 12 Oktober 2026 | 18.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore