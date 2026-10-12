Dari Mahasiswi hingga Pramugari Mesir, Keluarga Korban Bagikan Kisah Pilu Serangan Bandara Riyadh

JawaPos.com - Keluarga dan kerabat korban serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan duka mendalam setelah insiden tersebut menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Ungkapan belasungkawa, pengumuman pemakaman, serta doa untuk para korban luka ramai dibagikan melalui media sosial.

Dilansir dari Arab News, Senin (12/10), Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan korban tewas terdiri atas empat warga Arab Saudi, dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu warga Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Sejumlah korban luka dilaporkan berada dalam kondisi kritis.

Taqwa Radwan Salah satu korban asal Arab Saudi diidentifikasi oleh kerabatnya sebagai Taqwa Radwan melalui unggahan di media sosial X.

“Dengan hati yang menerima ketetapan Allah, kami berduka atas meninggalnya sepupuku, Taqwa Radwan, yang wafat kemarin setelah serangan Houthi di Bandara Riyadh,” tulis kerabatnya.

Kerabat tersebut juga memanjatkan doa agar Taqwa diterima sebagai syahid, diampuni dosa-dosanya, mendapat rahmat, dan ditempatkan di surga.

“Innalillahi wa inna ilaihi rajiun,” tulisnya.

Lamis Saad Al-Tihani Korban lainnya, Lamis Saad Al-Tihani, diidentifikasi oleh Abdullah Ahmed Asiri sebagai putri dari keponakannya.

Asiri mengatakan Lamis meninggal dunia setelah serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid. Sementara itu, ibu Lamis, Iman Al-Tihani, mengalami luka akibat serpihan dan sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Riyadh.

“Putri keponakan saya meninggal dunia setelah serangan brutal kemarin di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh,” tulis Asiri.