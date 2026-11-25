JawaPos.com - Aktor papan atas Amerika Serikat (AS) Will Smith beserta istrinya yang juga merupakan seorang aktris, Jada Pinkett Smith, dilaporkan selamat usai kompleks hunian mereka di Negara Bagian California, AS, terbakar.

Dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti, media hiburan Page Six pada Senin (23/11) melaporkan bahwa aparat penegak hukum setempat menilai kebakaran yang melanda kompleks kediaman senilai USD 42 juta (sekitar Rp 764,27 miliar) itu terjadi secara tidak disengaja.

Laporan itu menyebutkan bahwa api mulai berkobar sekitar tengah malam di hunian yang berlokasi di Cold Canyon Road, Calabasas, Los Angeles tersebut.

Titik asal kebakaran adalah sebuah gudang berukuran sekitar 6x12 meter persegi. Api berhasil dipadamkan kurang dari satu jam dan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu.

Menurut seorang sumber yang dekat dengan keluarga Smith, pasangan suami dan istri tersebut dalam kondisi selamat dan saat ini masih berada di kediaman mereka.

Namun seorang petugas pemadam kebakaran dilaporkan harus mendapatkan perawatan medis usai insiden tersebut.

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