Mantan Member T-ara Ryu Hwa-young Pamer Wedding Ring Baru Usai Menikah

Ryu Hwa Young (Chosun)

JawaPos.com - Ryu Hwa-young kembali menarik perhatian publik setelah membagikan aktivitas terbarunya melalui media sosial.

Kali ini, bukan penampilan atau kehidupan rumah tangganya yang menjadi sorotan, melainkan cincin yang melingkar di jari manis tangan kirinya.

Penggemar menyadari bahwa perhiasan yang dikenakannya terlihat berbeda dari cincin berlian besar yang sebelumnya diperlihatkan menjelang pernikahan.

Pada 7 November 2026, Ryu Hwa-young mengunggah foto melalui Instagram Story dengan keterangan bahwa dirinya sedang keluar untuk melakukan perawatan kuku.

Dalam foto tersebut, ia tampil santai mengenakan jaket pendek dan sepatu bot UGG untuk menghadapi cuaca dingin.

Dengan riasan minimalis dan gaya kasual, ia berpose di depan cermin sambil memperlihatkan penampilan terbarunya.

Perhatian warganet justru tertuju pada cincin di jari manis tangan kirinya. Perhiasan tersebut tampak berbeda dari cincin berlian berukuran besar yang sebelumnya menjadi perbincangan saat ia menerima lamaran.

Perubahan itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai keberadaan cincin mewah yang pernah diperlihatkannya kepada publik.

Mengutip laporan OSEN, Ryu Hwa-young sebelumnya sempat memamerkan cincin berlian besar pemberian calon suaminya setelah mengumumkan rencana pernikahan.

Pada Juli 2026, ia bahkan sempat melakukan lamaran balik kepada sang kekasih dalam sebuah festival. Momen tersebut menarik perhatian karena ia berlutut sambil mengucapkan terima kasih kepada pria yang akan menjadi suaminya.

Ryu Hwa-young resmi menikah dengan seorang pengusaha yang berusia tiga tahun lebih tua darinya pada 12 September 2026.

Pernikahan tersebut berlangsung secara tertutup di Seoul setelah ia mengumumkan kabar bahagia itu sekitar lima bulan sebelumnya.

Melalui pernyataan yang dibagikan kepada publik, ia mengungkapkan kebahagiaannya karena kini dapat menjalani kehidupan bersama orang yang dicintainya.

Meski cincin yang dikenakannya kini terlihat berbeda, Ryu Hwa-young belum memberikan penjelasan mengenai alasan pergantian tersebut.