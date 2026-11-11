Lee Yo-won Ungkap Alasan Lebih Rajin Masak Kimchi Fried Rice untuk Anak daripada Suami

Lee Yo Won (Chosun)

JawaPos.com - Lee Yo-won perlihatkan sisi kehidupan rumah tangganya yang mengundang tawa melalui program Mr. House Husband Season 2 (Salimnam 2).

Dalam episode yang tayang pada 7 November 2026, ia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki perlakuan berbeda ketika menghadapi permintaan suami dan anak. Salah satu contohnya berkaitan dengan hidangan sederhana, kimchi fried rice atau nasi goreng kimchi.

Momen tersebut bermula ketika Park Seo-jin bertanya mengenai masakan andalan Lee Yo-won yang paling disukai suaminya.

Tanpa ragu, bintang drama Queen Seondeok itu menjawab bahwa kimchi fried rice merupakan salah satu hidangan favorit sang suami.

Namun, ia langsung menambahkan bahwa dirinya jarang membuat makanan tersebut karena merasa malas.

Pengakuan itu semakin mengundang gelak tawa ketika Lee Yo-won membandingkannya dengan permintaan anak-anak.

Ia mengatakan bahwa meskipun tidak terlalu menyukai aktivitas memasak, dirinya selalu bersedia menyiapkan makanan ketika sang anak meminta.

Perbedaan sikap tersebut membuat para pembawa acara tertawa karena sang suami justru tidak mendapatkan perlakuan serupa.

Eun Ji-won kemudian melontarkan ide agar suami Lee Yo-won meminta makanan melalui putra bungsunya.

Namun, aktris tersebut langsung menolaknya dengan alasan sang anak tidak pandai berbohong sehingga niat ayahnya pasti mudah terbongkar.

Mengutip laporan The Chosun, percakapan spontan tersebut menjadi salah satu bagian menghibur dalam episode terbaru Salimnam 2.

Kehidupan keluarga Lee Yo-won juga menarik perhatian setelah ia memperkenalkan putra bungsunya kepada publik melalui program yang sama.

Sang anak sempat menjadi perbincangan karena disebut memiliki kemiripan dengan aktor Park Bo-gum. Ia diketahui menyukai basket dan pernah memperkenalkan dirinya sebagai pemain berposisi point guard.