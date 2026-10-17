Ryu Hye Young Bantah Rumor Menikah dengan Go Kyung Pyo, Tegaskan Mereka Hanya Berteman

JawaPos.com - Ryu Hye Young akhirnya buka suara mengenai rumor hubungan romantisnya dengan aktor Go Kyung Pyo.
Kedekatan keduanya menjadi perbincangan setelah mereka tampil bersama dalam program hiburan MBC I Live Alone.
Interaksi yang terlihat akrab dan penuh canda membuat sebagian penonton menduga keduanya pernah berpacaran atau berpotensi menjalin hubungan lebih serius.
Menurut laporan Zapzee, Ryu Hye Young menanggapi spekulasi tersebut ketika menjalani wawancara untuk mempromosikan film thriller terbarunya, Killing Time. Ia mengaku tidak menyangka kemunculannya bersama Go Kyung Pyo akan memicu reaksi seperti itu.
Ryu juga membaca komentar warganet yang beragam, mulai dari dugaan bahwa mereka pernah berpacaran hingga prediksi bahwa keduanya akan membagikan undangan pernikahan beberapa tahun mendatang.
Ryu menganggap komentar-komentar tersebut memberinya perspektif baru mengenai cara orang memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Menurutnya, setiap orang memiliki sudut pandang berbeda dalam menafsirkan kedekatan dua sahabat. Namun, ketika ditanya apakah ada kemungkinan dirinya dan Go Kyung Pyo menikah, ia memberikan jawaban tegas bahwa hal itu sama sekali tidak akan terjadi.
Kedekatan mereka bukan hal baru. Ryu Hye Young dan Go Kyung Pyo telah berteman selama sekitar 16 tahun dan pernah bekerja bersama dalam drama populer Reply 1988.
Dalam serial tersebut, keduanya memerankan karakter yang memiliki hubungan romantis, sehingga tidak mengherankan jika sebagian penggemar terbawa oleh chemistry mereka di layar. Meski demikian, hubungan dalam kehidupan nyata tidak selalu sama dengan kisah yang mereka perankan.
Di tengah perhatian publik terhadap kehidupan pribadinya, Ryu Hye Young juga tengah mempersiapkan perilisan film Killing Time yang dijadwalkan tayang di bioskop Korea Selatan pada 21 Oktober 2026.
Film thriller tersebut mengisahkan sekelompok kreator siaran daring yang terjebak dalam situasi berbahaya setelah mengunjungi rumah sakit terbengkalai.
Lewat proyek ini, Ryu kembali menunjukkan sisi berbeda dari kemampuan aktingnya, sementara ia berharap publik juga dapat mengenalnya melalui karya-karya yang dibintanginya, bukan hanya spekulasi mengenai kehidupan pribadinya.
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