Pulang Kampung, Seungkwan SEVENTEEN Kenalkan Pesona Jeju Lewat Program Carum Stay

JawaPos.com - Seungkwan SEVENTEEN tunjukkan kecintaannya terhadap kampung halaman dengan memperkenalkan pesona Pulau Jeju melalui sebuah vlog perjalanan.
Dalam video bertajuk “Boo Carum Stay” atau “Bukas”, ia mengajak penonton melihat sisi Jeju yang berbeda, bukan hanya melalui destinasi wisata populer, tetapi juga lewat kehidupan masyarakat desa, kuliner khas, dan keindahan alam yang menjadi bagian dari keseharian penduduk setempat.
Menurut laporan allkpop, Pemerintah Provinsi Jeju merilis video perjalanan tersebut melalui kanal YouTube resminya.
Seungkwan, yang dikenal dengan nama asli Boo Seungkwan, tampil sebagai duta promosi Jeju dalam proyek yang bertujuan memperkenalkan daya tarik desa-desa lokal kepada wisatawan.
Program ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong wisatawan tinggal lebih lama dan menikmati budaya setempat secara lebih dekat.
Dalam vlog tersebut, Seungkwan mengikuti program wisata Carum Stay di Sinchang-ri, wilayah Hangyeong-myeon, Kota Jeju.
Ia menginap di penginapan desa, mencicipi hidangan tradisional Jeju, mencoba membuat makanan menggunakan jeruk hijau atau cheonggyul, hingga menikmati kegiatan bersepeda saat matahari terbenam.
Rangkaian aktivitas itu memperlihatkan pengalaman wisata yang lebih santai dan dekat dengan kehidupan warga.
Carum Stay merupakan gabungan kata carum, istilah dalam dialek Jeju yang berarti desa kecil dan murni, dengan kata bahasa Inggris stay.
Program wisata berbasis pengalaman ini dipimpin oleh masyarakat setempat dan melibatkan 13 desa di Jeju.
Melalui konsep tersebut, wisatawan diajak mengenal alam, budaya, serta kehidupan penduduk, bukan sekadar mengunjungi tempat wisata untuk mengambil foto.
Selain vlog, Seungkwan juga berpartisipasi dalam kampanye pariwisata “The-Jeju Four Seasons”.
Iklan kampanye tersebut menampilkan sejumlah momen dari pengalaman Carum Stay dan direncanakan ditayangkan melalui media Korea Selatan serta lokasi internasional, termasuk Bandara Changi di Singapura dan Bandara Pudong di Shanghai.
Seungkwan diketahui berpartisipasi dalam proyek promosi tersebut melalui kontribusi sukarela tanpa menerima honor penampilan.
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