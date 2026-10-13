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Meuthia Nabila
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.17 WIB

RJ Mitte Pemain ‘Breaking Bad’ Meninggal Dunia Pada Usia 34 Tahun

Mitte memerankan sosok Walter 'Flynn' White Jr. dalam serial 'Breaking Bad' / Foto : Everett Collection

 

JawaPos.com - RJ Mitte yang dikenal karena perannya dalam serial 'Breaking Bad', telah meninggal dunia. Ia berusia 34 tahun.
 
"Dengan rasa duka yang mendalam, kami menyampaikan kabar meninggalnya sosok yang dicintai—aktor, dermawan, dan pejuang gigih hak-hak penyandang disabilitas—RJ Mitte," demikian konfirmasi perwakilannya dalam sebuah pernyataan kepada Page Six pada hari Senin (12/10).
 
“Ia juga pernah menjabat sebagai presiden The Mitte Foundation, yang mendukung upaya filantropi dan inisiatif masyarakat, sekaligus memanfaatkan posisinya untuk melawan stereotip serta mendorong keterwakilan yang lebih besar bagi penyandang disabilita.” 
 
“Saat ini, kami meminta masyarakat untuk menghormati privasi keluarga dan orang-orang terdekat RJ Mitte.”
 
RJ Mitte dikenal karena perannya sebagai Walter ‘Flynn’ White Jr. dalam serial ‘Breaking Bad’ produksi AMC yang meraih banyak penghargaan dan pujian kritis. 
 
Berbekal pengalaman pribadinya hidup dengan cerebral palsy, Mitte menghadirkan autentisitas pada peran tersebut serta membangun wadah, untuk meningkatkan kesadaran dan inklusi terkait disabilitas.
 
Perwakilan Mitte menambahkan bahwa selain menghibur teman dan keluarga di seluruh dunia, sang aktor juga berperan sebagai duta yang membanggakan bagi United Cerebral Palsy dan Shriners Children’s.
 
Menurut TMZ yang pertama kali memberitakan kabar tersebut, Mitte meninggal dunia akibat bunuh diri pada hari Senin. 
 
Seorang pejabat wilayah mengkonfirmasi kepada media tersebut, bahwa sang aktor meninggal di Texas dan penyelidikan atas kematiannya sedang berlangsung.
 
Mitte didiagnosis menderita cerebral palsy, pada usia tiga tahun dan merupakan seorang advokat hak-hak penyandang disabilitas. 
 
Ia pernah menjadi juru bicara Screen Actors Guild, untuk aktor penyandang disabilitas.
 
"Menurut diriku, setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk memberikan dampak, melalui apa yang bisa mereka lakukan dan jati diri mereka," ujarnya kepada Badger Herald pada tahun 2015. 
 
"Aku tidak akan bisa melakukan apa yang diriku lakukan saat ini, jika bukan karena disabilitas saya dan nilai-nilai yang ditanamkannya dalam diriku."
 
Ia menyatakan bahwa tidak ada hal berharga yang didapat dengan mudah, seraya menambahkan, "Kuncinya adalah jangan pernah berhenti berusaha dan selalu terus melangkah maju."
 
Meskipun paling dikenal karena perannya dalam 'Breaking Bad', sepanjang lima musim penayangan serial hit AMC tersebut, Mitte juga pernah berperan dalam 'Switched at Birth', 'The Guardians of Justice', dan 'Now Apocalypse.'
 
Mengenai kehidupan pribadinya, ia mengumumkan pada bulan Oktober lalu bahwa ia telah bertunangan dengan Kennedy Suarez, seperti yang dikutip dari Page Six.
 
"Aku sangat bahagia telah menemukan sosok yang tepat bagiku, pasangan hidup yang membuat diriku ingin menjadi pribadi yang lebih baik, apa pun yang sedang kami lakukan," ujarnya kepada People kala itu. 
 
"Kennedy adalah segalanya bagiku, dan aku tak sabar untuk memulai kehidupan kami bersama secara resmi, serta melihat petualangan apa yang menanti kami kedepannya."
 
Penampilan terakhir Mitte terjadi hanya beberapa hari sebelum kematiannya, saat ia berbicara dalam podcast inspiratif Stauros Entertainment pada tanggal 2 Oktober. 
 
Ia membahas perannya dalam film terbarunya, 'Talking to Strangers', di mana ia memerankan seorang pria penderita cerebral palsy yang terlibat dalam kisah cinta.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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