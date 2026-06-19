Matador Perluas Pasar, Andalkan Cargo Pants Besar

JawaPos.com – Mencari celana pria jumbo size yang nyaman dan pas masih menjadi tantangan di Indonesia. Menjawab kebutuhan tersebut, Matador menghadirkan cargo pants hingga ukuran 9XL dengan desain fungsional, nyaman, dan sesuai proporsi tubuh pria besar maupun tinggi.

Brand yang telah berdiri sejak 1991 itu menghadirkan berbagai pilihan cargo pants dengan ukuran mulai dari S hingga 9XL. Kehadiran ukuran yang lebih beragam tersebut menjadi solusi bagi konsumen yang selama ini kesulitan menemukan celana yang sesuai dengan proporsi tubuh mereka.

Kynan, owner Matador, mengatakan sejak awal perusahaan melihat adanya kesenjangan antara kebutuhan konsumen dan ketersediaan produk di pasar. Menurutnya, masih sedikit brand yang mampu menyediakan ukuran lengkap dengan pola yang nyaman serta kualitas yang dapat diandalkan.

“Matador hadir untuk menjawab kebutuhan pria yang selama ini kurang terlayani oleh industri fashion, khususnya dalam hal ukuran, kenyamanan, dan kualitas produk,” tutur Kynan.

Pria yang akrab disapa Ken itu menilai kebutuhan akan celana berukuran besar sebenarnya cukup tinggi. Namun, banyak konsumen yang pada akhirnya harus berkompromi dengan kenyamanan karena keterbatasan pilihan di pasaran.

“Kalau atasan masih banyak alternatifnya. Ada kaus, polo, kemeja, atau jaket. Tapi kalau celana, ketika tidak menemukan ukuran yang sesuai, konsumen tidak punya banyak pilihan lain. Karena itu kami memilih fokus di kategori ini,” sambung Ken.

Menurut Ken, persoalan tersebut menjadi keluhan yang kerap ditemui saat melayani pelanggan selama bertahun-tahun.

“Banyak pelanggan datang dengan masalah yang sama. Mereka kesulitan menemukan celana yang pas, nyaman dipakai, dan tetap memiliki desain yang modern. Akhirnya mereka terpaksa membeli produk yang sebenarnya tidak nyaman karena tidak ada pilihan lain,” ujarnya.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Matador mengembangkan cargo pants yang tidak hanya memperhatikan ukuran pinggang, tetapi juga proporsi tubuh secara keseluruhan. Untuk konsumen bertubuh tinggi, panjang celana turut disesuaikan agar tetap terlihat proporsional saat digunakan.