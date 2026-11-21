JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, memastikan pertemuannya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan pada Jumat (20/11) tidak membahas soal calon wakil presiden (cawapres).

Meski keduanya punya rekam jejak panjang dalam pengabdian di pemerintahan, Yusril menyatakan bahwa Sjafrie adalah sosok yang sangat disiplin dalam pelaksanaan tugas.

Mantan panglima Kodam Jaya/Jayakarta itu tidak pernah bicara di luar tugas dan kewenangan. Apalagi terkait dengan cawapres yang menjadi domain Presiden Prabowo Subianto.

”Nggak lah, saya juga nggak nanya. Pak menhan juga nggak ngomong apa-apa. Pak menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” ucap Yusril dikutip Sabtu (21/11).

Selain itu, Yusril juga memastikan tidak ada pembahasan soal kasus dugaan penyadapan dan makar yang kini tengah ditangani oleh Polri.

Dia memastikan, Sjafrie sebagai Menhan sangat paham bahwa masalah penyadapan dan makar sudah menjadi kewenangan Polri dalam menegakkan hukum.

Yang sedikit banyak bersinggungan dengan kasus ini justru dirinya sebagai menko bidang hukum.

Dalam pertemuan itu, lanjut Yusril, dia bersama Sjafrie membahas rencana perubahan atau revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sebelum mengundang Yusril, Sjafrie sudah lebih dulu bertandang ke DPR.

”Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” jelasnya.

Yusril mengaku senang bisa membantu proses penyiapan revisi UU tersebut. Namun, secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan menteri hukum (menkum) dan menhan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam pandangannya, Yusril menyampaikan bahwa perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis.

Mengingat telah banyak perubahan yang terjadi di lapangan selama hampir 25 tahun sejak UU tersebut diundangkan.

”Secara umum beliau (Sjafrie) mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” terang dia.

Menurut Yusril, kebutuhan perubahan tersebut juga sejalan dengan perkembangan regulasi di bidang pertahanan.