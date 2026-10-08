Profil Letjen Iwan Setiawan, Eks Danjen Kopassus yang kini jadi Panglima Kostrad

Letjen TNI Iwan Setiawan (kiri) mendapat penugasan baru. Dia ditunjuk menjadi panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) menggantikan Letjen TNI Mohammad Fadjar. (Ist).
JawaPos.com - Letjen TNI Iwan Setiawan mendapat penugasan baru. Dia ditunjuk menjadi panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) menggantikan Letjen TNI Mohammad Fadjar.
Sebagai perwira tinggi (pati) bintang tiga TNI AD, Letjen Iwan memiliki segudang pengalaman. Dia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di TNI maupun Angkatan Darat.
Tidak heran, profil Iwan termasuk dalam jajaran jenderal TNI AD yang berprestasi. Dia tercatat sebagai jenderal jebolan pasukan khusus, Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Iwan tercatat sebagai salah seorang perwira Kopassus yang sempat mengalami era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di pasukan khusus tersebut pada media 1997.
Oleh Prabowo, Iwan dan timnya dipercaya untuk melakukan Ekspedisi Everest. Mereka dikirim untuk menaklukan gunung tertinggi di dunia tersebut. Saat itu, Iwan yang masih berpangkat lettu berhasil mencapai Puncak Everest.
Dia menuntaskan misi tersebut bersama 2 prajurit Kopassus lainnya, yakni Sersan Misirin dan Pratu Asmujiono. Ketiganya sukses menjalankan misi khusus dari Prabowo dan menjadi orang Asia Tenggara pertama yang mencapai puncak Everest.
Berdasar catatan, Iwan lulus dari Akademi Militer (Akmil) pada 1992. Dia kemudian bergabung dengan Kopassus. Di pasukan khusus tersebut, dia pernah menjadi komandan Unit Grup 2 Kopassus. Kemudian menjadi pama Grup 1 Kopassus.
Karir Iwan terus menanjak setelah dia menjadi komandan tim di Grup 1 Kopassus, komandan Kompi 1 Batalyon 13 Grup 1 Kopassus, dan Palat Sima Denma Grup 1 Kopassus.
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