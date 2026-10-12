KH Marzuki Mustamar Gagal Berangkat Umrah, Mengaku Dilarang Masuk Arab Saudi

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar.

Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Malang tersebut mengaku terpaksa membatalkan niat menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci akibat mendadak dilarang masuk oleh otoritas Arab Saudi.

Informasi mengenai pencekalan tersebut diterima Kiai Marzuki saat dirinya sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan bersiap melangkah masuk ke dalam pintu pesawat.

Video pengakuan dari sang tokoh NU itu pun menjadi perbincangan ramai setelah diunggah di akun TikTok @ngaosabah pada Minggu (11/10).

"Saya nggak jadi umrah karena sudah akan naik pesawat tau-tau dipanggil, nggak boleh masuk Saudi. Yang membuat pernyataan nggak boleh masuk, Saudi sendiri," kata Kiai Marzuki, dikutip dari video TikTok @ngaosabah, Senin (12/10).

Melalui video yang sama, Kiai Marzuki mengungkapkan bahwa berbagai langkah diplomasi sebenarnya telah diupayakan agar status larangan masuk tersebut bisa dicabut sehingga ia dapat melanjutkan perjalanan ibadahnya.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Riyadh telah melakukan komunikasi dan lobi intensif dengan pihak otoritas keamanan Arab Saudi.

Namun, pihak keamanan setempat tetap bersikeras menolak Kiai Marzuki masuk Arab Saudi.

"KJRI Riyadh sana, beberapa kali ngelobi pihak otoritas Saudi yang bagian security, PSS namanya, Saudi and Security. Sampai itu baru dapat WA, belum diizinkan," ungkapnya.

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