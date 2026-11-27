JawaPos.com - Memilih aksesori smartphone, termasuk kabel dan kepala charger, tidak cukup hanya mempertimbangkan harga. Produk dengan kualitas rendah berisiko menimbulkan masalah, mulai dari korsleting hingga kerusakan pada perangkat.

CEO IGA Tech Lifestyle Herman Darwin mengatakan, aksesori pengisian daya memiliki teknologi yang tidak selalu terlihat dari bentuk fisiknya.

Maka konsumen perlu memperhatikan kualitas dan sertifikasi produk sebelum membeli.

"Jadi even kabel aja ya. Kabel, kabel charger, charging gitu. Itu sebenarnya banyak sekali teknologi di dalamnya," ujar Herman saat Brand Partner Showcase 2026 di Tangerang, dikutip Jumat (27/11).

Dia mengingatkan, penggunaan kabel charger murah yang tidak memenuhi standar keamanan berpotensi membahayakan pengguna.

"Jadi kalau kita beli kabel murahan itu kita charge. Sebenarnya ya boleh dibilang ya agak ngeri juga ya. Bisa kebakar," katanya.

Hal serupa juga berlaku untuk kepala charger. Menurut Herman, produk yang dipasarkan IGA Tech Lifestyle telah melalui proses sertifikasi untuk memastikan keamanan penggunaannya.

"Kepala charger juga sama. Makanya yang kita punya itu kan semua kan yang udah pasti certified, semua pasti udah aman lah. Kita charge, tinggalin, kita tidak usah takut ada kebakar atau konselet gitu," jelasnya.

Herman menambahkan, kualitas aksesori juga berkaitan dengan perlindungan terhadap smartphone. Produk yang tidak memenuhi standar berisiko mengalami gangguan kelistrikan hingga merusak perangkat yang sedang diisi daya.

"Tapi kalau dari produk kita sendiri itu pasti udah jamin. Maksudnya nggak akan kabelnya tiba-tiba short circuit atau mungkin bisa rusakin handphone malahan," tuturnya.