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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 10 November 2026 | 22.46 WIB

Tombol HP Menekan Sendiri? Berikut Cara Mengatasi Ghost Touch yang Mengganggu

Ilustrasi aplikasi smartphone/Pexels - Image

Ilustrasi aplikasi smartphone/Pexels

JawaPos.com - Ghost touch merupakan kondisi saat layar HP tombol HP anda merespons atau bergerak sendiri, meskipun tidak ada sentuhan. 

Gangguan ghost touch seringkali menghambat aktivitas, terutama saat layar anda terus bergerak sehingga membuat HP sulit dikendalikan.

Menurut informasi dari laman jete.id dan telkomsel, anda tidak perlu panik saat mengalami ghost touch. Ada beberapa langkah yang bisa anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut. 

Sebab, ghost touch seringkali berkaitan dengan layar, sistem, ataupun charger yang rusak.

Berikut cara mengatasi ghost touch, terutama saat gangguan tersebut terjadi berulang kali dan kerap menghambat aktivitas anda.

Ghost touch atau layar yang bergerak sendiri dapat terjadi saat terdapat gangguan pada  layar akibat debu, kotoran, ataupun tetesan air. Partikel yang menempel akan mengganggu respons sentuhan pada layar. 

Aplikasi yang berjalan di latar belakang layar dapat membebani kerja HP sehingga menyebabkan smartphone anda ngelag. 

Sebagai cara untuk mengatasi hal ini, anda perlu menutup aplikasi yang tidak digunakan dan membersihkan cache secara berkala. Cara ini menjaga kinerja HP anda supaya tidak mempengaruhi kerusakan sensor layar. 

Selanjutnya, anda perlu memperhatikan kondisi tempered glass yang digunakan pada HP. Jika tempered glass yang anda gunakan kotor dan terdapat gelembung, maka hal tersebut dapat mengganggu respons sentuhan. 

Ruang penyimpanan yang hampir penuh dapat membuat kinerja HP lambat, terutama saat sistem kesulitan mengerjakan permintaan dalam membuka aplikasi ataupun merespons data. 

Editor: Hanny Suwindari
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