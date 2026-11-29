JawaPos.com - Nilai tukar rupiah diperkirakan akan kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pekan depan atau dalam kurun waktu 30 November hingga 4 Desember 2026.

Pengamat ekonomi dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan, rupiah akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan di tengah nilai tukar dolar AS yang semakin menguat pada akhir tahun 2026.

“rupiah sendiri, rupiah kemungkinan besar dalam minggu depan itu ditransaksikan di Rp 18.250 sampai di Rp 18.550 (per dolar AS),” ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima, Minggu (29/11).

Ibrahim mengatakan, pelemahan mata uang garuda salah satunya dikarenakan menguatnya mata uang negeri paman sam di hadapan mata uang di dunia.

Ia memperkirakan, pada perdagangan pekan depan indeks dolar kemungkinan besar ditransaksikan di support 103.50 dan resisten pada level 104,70.

“Ada kemungkinan besar kalau tidak ada halangan, dolar ini kemungkinan besar akan mendekati level 105 dalam perdagangan minggu depan,” ujarnya.

Ia mengatakan, penguatan dolar AS tidak terlepas dari ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed). Berdasarkan informasi yang diterimanya, sekitar 80 persen dari 18 pejabat bank sentral AS menginginkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan The Fed kembali menaikkan suku bunga pada pertengahan Desember 2026.

Tidak hanya itu, pelaku pasar juga mulai mencermati potensi pengetatan kebijakan moneter AS sepanjang 2027. Ibrahim menyebut, terdapat kekhawatiran The Fed akan kembali menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali dengan total 75 basis poin.

"Yang ditakutkan oleh pasar sebenarnya di tahun 2027, Kapten Walsh akan kembali menaikkan suku bunga tiga kali 75 basis poin. Ini yang akan membuat dolar kembali mengalami penguatan menuju level ketinggiannya di 105," ungkapnya.

Selain faktor eksternal, Ibrahim menilai tekanan terhadap rupiah juga berasal dari ketidakpastian hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Pengenaan tarif sebesar 14 persen oleh pemerintah AS terhadap produk Indonesia dinilai turut memengaruhi sentimen pasar domestik.

Di sisi lain, perkembangan evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia juga masih menjadi perhatian investor. Ketidakpastian tersebut berpotensi meningkatkan kehati-hatian pelaku pasar dan menekan pergerakan rupiah.

"Permasalahan MSCI pun juga masih akan memengaruhi pelemahan mata uang rupiah akan menuju di level Rp 18.550," ungkapnya.

Faktor politik dalam negeri juga masuk dalam perhitungan Ibrahim. Dia menilai dinamika menjelang pemilihan wakil presiden melalui mekanisme pemungutan suara di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berpotensi memengaruhi sentimen pasar apabila berkembang menjadi gejolak politik.

Meski demikian, Ia berharap proses pemilihan tersebut berlangsung kondusif sehingga tidak menambah tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.