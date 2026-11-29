JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mewaspadai risiko penguatan dolar Amerika Serikat (AS) pada 2027 seiring suku bunga global yang diperkirakan masih bertahan tinggi.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap pasar keuangan global dan nilai tukar negara berkembang, termasuk rupiah.

Gubernur BI, Destry Damayanti, mengatakan ketidakpastian ekonomi global diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat. Salah satu faktor yang perlu diwaspadai adalah arah kebijakan suku bunga global yang masih berpotensi tinggi sehingga dapat mendorong penguatan dolar AS.

"Suku bunga global berlanjut tinggi yang memicu penguatan dolar Amerika Serikat dan meningkatkan kerentanan pasar keuangan global," ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (27/11).

Destry mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu dari lima risiko utama yang membayangi perekonomian dunia pada 2027.

Selain suku bunga tinggi, risiko lainnya berasal dari konflik geopolitik, meningkatnya kebijakan proteksionisme, membengkaknya utang publik, serta perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Perkembangan bidang AI yang masih berisiko dapat meningkatkan tekanan inflasi dan harga energi serta mendorong volatilitas di pasar keuangan,” ujarnya.

Upaya BI Hadapi Tantangan Destry mengatakan, menghadapi kondisi tersebut BI berkomitmen memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

Kebijakan moneter akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memastikan inflasi berada dalam sasaran.

“Sinergi menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sebagai prasyarat kesinambungan kegiatan ekonomi. Kedua, sinergi memperkuat ketahanan eksternal guna meredam dampak gejolak global dengan mendorong daya saing ekspor serta meningkatkan daya tarik penempatan modal ke Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, kecukupan cadangan devisa juga akan terus dipertahankan untuk mendukung ketahanan eksternal Indonesia di tengah tekanan global.

BI juga akan memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pihak terkait guna menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Destry mengatakan, BI juga memperkuat sinergi meningkatkan pembiayaan perekonomian yang tidak hanya bersumber dari dalam negeri, tapi juga bisa bersumber dari luar negeri melalui penanaman modal asing atau dana asing lainnya.