JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) buka suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus berlanjut hingga mencetak rekor terendah sepanjang sejarah atau all time low.

Terbaru, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI atau spot tengah BI, rupiah menyentuh level Rp 18.390 per dolar AS pada perdagangan Kamis (26/11).

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, mengatakan perkembangan pasar keuangan yang dinamis di tengah sentimen risk-off global.

Ia mengatakan, pergerakan rupiah juga dipengaruhi menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS pasca data ekonomi AS yang tetap solid di tengah inflasi yang persisten terus mendorong penguatan USD dan tingginya indeks DXY terhadap mata uang lain.

“Tekanan terhadap Rupiah juga dipengaruhi oleh kekhawatiran potensi reklasifikasi saham yang mendorong aliran dana keluar (outflows), serta meningkatnya kebutuhan valas korporasi menjelang akhir bulan,” ujar Erwin dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (26/11).

Erwin mengatakan, BI terus melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan memperhatikan dinamika pasar agar Rupiah bergerak sesuai nilai fundamentalnya.

Stabilisasi dilakukan melalui intervensi terintegrasi di pasar offshore melalui transaksi NDF, serta di pasar domestik melalui transaksi spot dan DNDF, termasuk transaksi SBN di pasar sekunder.

Selain itu, ia menegaskan bahwa BI juga memastikan kecukupan likuiditas valuta asing atau valas yang berada di perbankan.