JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah cukup dalam pada perdagangan Rabu (25/11), hingga menyentuh level terlemah sepanjang sejarah.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) atau kurs tengah Bank Indonesia (BI) rupiah tercatat melemah 99 poin atau 0,53 persen ke level Rp 18.303 per dolar AS.

Analis Doo Financial, Lukman Leong, mengatakan kondisi tersebut terjadi setelah Bank Indonesia mengungkapkan tidak akan menaikan suku bunga acuan atau BI Rate pada tahun 2027.

“Rupiah ditutup melemah cukup besar dan mencatatkan level terlemah dalam sejarah terhadap dolar AS setelah pernyataan BI yang tidak akan menaikkan suku bunga acuan tahun depan dalam usulan anggaran 2027 yang disampaikan kepada DPR,” ujar Lukman saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (25/11).

Lukman mengatakan, BI memperkirakan suku bunga acuan akan tetap berada di level 6 persen pada tahun depan.

Ia mengatakan, sentimen risk off domestik maupun globall serta net sell asing ikut membebani pergerakan rupiah terhadap dolar AS.