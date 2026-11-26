JawaPos.com - Konten kreator memiliki peran penting untuk memperluas pasar di dunia digital. Mereka bisa menjadi salah satu mitra strategis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas pemasaran produk melalui perdagangan digital.

Kolaborasi dengan konten kreator, pemanfaatan video pendek, hingga fitur LIVE Shopping dinilai membuka peluang bagi produk-produk lokal untuk lebih dikenal konsumen di luar daerah asalnya.

Perubahan pola belanja masyarakat membuat pelaku UMKM perlu beradaptasi dengan cara baru dalam memasarkan produk. Jika sebelumnya pemasaran banyak bergantung pada toko fisik dan jaringan distribusi, kini produk lokal dapat menjangkau calon pembeli melalui konten digital yang menarik dan informatif.

Peluang tersebut menjadi salah satu fokus inisiatif dalam sebuah acara mengusung tajuk Satu Daerah, Beragam Kebanggaan yang digelar Tokopedia dan TikTok Shop pada 25 November 2026. Program ini bertujuan memperkenalkan potensi produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnis.

Acara tersebut turut dihadiri Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan RI, Dwinanto Rumpoko. Ia menilai, pemanfaatan perdagangan digital dapat menjadi salah satu jalan bagi produk lokal untuk bersaing dan memperoleh pasar yang lebih luas.

"Kami mengapresiasi inisiatif melalui Satu Daerah, Beragam Kebanggaan yang mengangkat potensi produk lokal sekaligus membuka peluang bagi UMKM Indonesia untuk menjangkau pasar yang lebih luas," ujar Dwinanto.

Menurut dia, penguatan ekosistem perdagangan digital membutuhkan sinergi antara pemerintah, platform digital, pelaku usaha, bahkan konten kreator. Kolaborasi tersebut penting untuk meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperluas keterlibatan usaha lokal dalam pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Konten Kreator Bantu Produk UMKM Ditemukan Konsumen Perkembangan perdagangan digital turut mengubah cara masyarakat dalam menemukan dan membeli produk. Konsumen tidak lagi hanya mencari barang berdasarkan kebutuhan, tetapi juga bisa tertarik setelah melihat rekomendasi, demonstrasi, atau ulasan menarik melalui konten digital.

Pola ini dikenal dengan istilah Discovery Commerce, yaitu pendekatan perdagangan yang menghubungkan aktivitas menemukan produk melalui konten dengan proses transaksi.

Bagi UMKM, pendekatan tersebut memberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk secara lebih dekat kepada calon konsumen. Video pendek, misalnya, dapat digunakan untuk menunjukkan cara kerja, fungsi, dan keunggulan produk.

Sementara itu, kolaborasi dengan konten kreator memungkinkan pelaku usaha menjangkau audiens yang sebelumnya belum mengenal merek mereka. Konten kreator juga dapat membantu menyampaikan informasi produk melalui pendekatan yang lebih sesuai dengan karakter pengikutnya.

Head of Local Business Empowerment Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Cut Dartina Rinatha, mengatakan bahwa perubahan perilaku konsumen dalam menemukan produk perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan para pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital.

Menurut dia, konten digital dapat membantu bisnis lokal memperkenalkan karakteristik produknya sekaligus membangun ketertarikan calon pembeli.

"Setiap daerah memiliki produk unggulan yang berpotensi menjadi kebanggaan Indonesia. Seiring berkembangnya perilaku konsumen dalam menemukan dan membeli produk melalui konten digital, Discovery Commerce membuka peluang baru bagi produk lokal untuk semakin dikenal dan diminati," ungkapnya.

"Melalui video pendek, kolaborasi dengan kreator, dan LIVE Shopping, pelaku usaha dapat memperkenalkan keunikan serta manfaat produknya secara lebih menarik, membangun minat beli, hingga mendorong keputusan pembelian," tambah Cut Dartina Rinatha.