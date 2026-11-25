JawaPos.com - Paula Verhoeven kembali buka suara terkait tudingan perselingkuhan yang selama ini dialamatkan kepada dirinya. Tak sekadar membantah, mantan istri Baim Wong itu bahkan menantang warganet untuk membuktikan tuduhan tersebut dengan imbalan hadiah mencapai Rp1 miliar.

Pernyataan tegas itu disampaikan Paula melalui akun media sosial. Pernyataan tersebut bermula ketika Paula mengangkat tema terkait hubungan antara seorang anak dengan ibu kandungnya.

Dalam unggahannya, Paula mengaku penasaran dengan kemungkinan seorang anak memilih tidak bertemu atau menjaga jarak dari ibu kandungnya, meski sang ibunda tidak pernah melakukan kekerasan maupun menjelek-jelekkan orang lain di hadapan anak.

"Morning warga thread. Just wondering. Menurut kalian, ada ngga kayak anak-anak nggak mau sama ibunya? Dengan dan tanpa alasan just nggak mau or belum mau aja," tulis Paula.

Ia kemudian menggambarkan sosok ibu yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan.

"Di sini ibunya nggak pernah nyiksa, nggak pernah jelek-jelekin siapapun di depan anaknya, justru seorang ibu akan selalu memberikan yang terbaik ke anak-anaknya, nyawapun dipertaruhkan saat melahirkan," lanjutnya.

Unggahan tersebut kemudian memancing beragam tanggapan dari warganet. Salah satu warganet berkomentar mengaitkan soal kemungkinan seorang anak engga bertemu ibunya karena faktor perselingkuhan.

"Ada, kalau mamanya selingkuh," tulis seorang netizen.

Komentar tersebut mendapat respons tegas dari Paula Verhoeven. Ia dengan tegas membantah tuduhan tersebut sekaligus menantang netizen untuk menunjukkan bukti jika memang dirinya pernah.berselingkuh.

Bahkan, Paula Verhoeven mengaku siap memberikan uang sebesar Rp1 miliar apabila tuduhan tersebut berhasil dibuktikan.

"Saya kasih kamu 1 M, kalau kamu nemuin dan buktikan saya selingkuh," tegas Paula.

Tidak berhenti sampai di situ, Paula kembali menegaskan bahwa selama ini dirinya tidak pernah mengakui perselingkuhan, apalagi meminta maaf atas perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya.