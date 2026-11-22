JawaPos.com - Marvel Cinematic Universe (MCU) bersiap menghadirkan salah satu pertemuan superhero paling ambisius melalui film Avengers: Doomsday.

Kali ini, Marvel tidak hanya menyatukan para Avengers dan Fantastic Four, tetapi juga membawa kembali sejumlah karakter ikonik X-Men dari film-film terdahulu.

Crossover tersebut menjadi momen penting karena mempertemukan berbagai generasi pahlawan dalam satu cerita besar yang telah dinantikan penggemar selama bertahun-tahun.

Menurut laporan Variety, Presiden Marvel Studios Kevin Feige mengungkapkan bahwa keputusan menghadirkan X-Men orisinal dalam Avengers: Doomsday terasa sangat tepat.

Dalam wawancara bersama Empire, Feige menyebut pertemuan Avengers dan X-Men sebagai cara menyenangkan untuk merangkum perjalanan 25 tahun Marvel.

Ia juga mengenang wawancara Hugh Jackman sekitar 15 hingga 20 tahun lalu, ketika aktor tersebut pernah berharap suatu hari Avengers dan X-Men bisa tampil bersama.

Sejumlah pemeran X-Men terdahulu dipastikan kembali memerankan karakter mereka. Patrick Stewart hadir sebagai Professor Charles Xavier, Ian McKellen kembali menjadi Magneto, James Marsden memerankan Cyclops, Rebecca Romijn sebagai Mystique, Alan Cumming sebagai Nightcrawler, serta Kelsey Grammer sebagai Beast. Kehadiran mereka menjadi reuni besar yang menghubungkan sejarah film X-Men dengan perkembangan MCU saat ini.

Menariknya, film ini juga menjadi penampilan terakhir Patrick Stewart sebagai Professor X di layar lebar. Marvel memberikan penghormatan kepada aktor tersebut atas kontribusinya selama lebih dari 25 tahun menghidupkan karakter pemimpin para mutan.

Stewart pertama kali memerankan Charles Xavier dalam film X-Men tahun 2000 dan sejak saat itu menjadi salah satu wajah paling ikonik.

Selain X-Men, Avengers: Doomsday turut menghadirkan Robert Downey Jr. dalam peran berbeda sebagai Victor von Doom alias Doctor Doom.

Film ini juga mempertemukan Avengers, Fantastic Four, Wakandans, dan sejumlah karakter dari kelompok New Avengers. Kehadiran berbagai tokoh tersebut memperlihatkan skala cerita yang semakin luas, terutama ketika sejumlah semesta Marvel mulai saling bertabrakan.

Disutradarai Anthony dan Joe Russo, Avengers: Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop Amerika Serikat pada 18 Desember 2026.

Dengan reuni para pemeran X-Men klasik dan kembalinya sejumlah bintang MCU, film ini diprediksi menjadi salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah Marvel.