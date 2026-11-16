Desta Tak Terima Anindya Salsa Disebut Ani-Ani oleh Netizen

JawaPos.com - Desta tidak terima dengan komentar netizen yang melabeli Anindya Salsa dengan sebutan negatif. Presenter sekaligus komedian itu heran kenapa pengguna media sosial mudah sekali memberikan cap negatif kepada perempuan hanya berdasarkan prasangka.

Menurut pemilik nama lengkap Deddy Mahendra Desta, label negatif yang diberikan warganet terhadap perempuan merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap sepele.

"Sekarang kan sudah single ya dihubungkan dengan ani-ani, agak aneh gitu. Yang mau saya soroti bukan soal itu. Yang mengganjal sebetulnya, kok orang gampang banget melabeli perempuan negatif," kata Desta di bilangan Jakarta Selatan.

Menurutnya, seseorang seharusnya tidak mudah memberikan penilaian negatif kepada perempuan hanya karena melihat kedekatan hubungan dengan laki-laki. Apalagi, kemudian diberikan label tertentu yang bisa merendahkan harkat dan martabat seseorang tanpa mengetahui fakta sebenarnya.

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Desta mengajak publik untuk membayangkan bagaimana rasanya jika tudingan negatif itu diarahkan kepada ibu atau orang terdekat mereka. Ia pun mempertanyakan apakah orang-orang yang selama ini mudah melontarkan komentar negatif akan tetap bersikap sama ketika perempuan yang menjadi sasarannya adalah anggota keluarganya sendiri.

Desta menyatakan dirinya memiliki anak perempuan, sehingga persoalan tersebut terasa lebih dekat secara emosional. Baginya, perempuan tidak seharusnya menjadi sasaran penghakiman hanya berdasarkan prasangka.

"Bayangin saja gimana kalau misalnya itu terjadi ke ibu mas atau orang yang kita sayangi. Saya juga punya anak perempuan," tutur Desta.

Desta Ingatkan Perempuan Punya Martabat dan Perasaan Lebih jauh, Desta mengingatkan bahwa perempuan bukan objek yang bisa diberi label dengan seenaknya. Setiap perempuan memiliki martabat, keluarga, serta perasaan yang harus dijaga dan dihormati.

Komentar bernada merendahkan dapat memberikan dampak terhadap orang yang menjadi sasaran, terlebih ketika tudingan tersebut menyebar luas di media sosial.

"Perempuan bukan objek yang dikasih label. Perempuan punya martabat, punya keluarga, punya perasaan yang harus dijaga," tegasnya.

Pernyataan Desta tersebut menjadi pengingat tentang pentingnya etika berkomentar di ruang digital. Media sosial memang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menyampaikan pendapat, tetapi kebebasan tersebut tetap perlu disertai tanggung jawab.

Menurut Desta, seseorang tidak seharusnya dijadikan sasaran perundungan atau penghakiman hanya berdasarkan asumsi yang belum tentu benar. Apalagi, penggunaan istilah yang merendahkan dapat membentuk stigma dan memengaruhi cara masyarakat dalam memandang seseorang.

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Desta juga menegaskan bahwa urusan kedekatan dirinya dengan lawan jenis merupakan bagian dari kehidupan pribadinya. Ia merasa tidak perlu menjelaskan atau mempertanggungjawabkannya ke publik.