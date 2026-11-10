Bisa Duduk Berjam-jam Saat Bekerja, Content Creator Cindy Gula Ingatkan Pentingnya Kenyamanan Tubuh

Cindy Gulla. (Istimewa)
JawaPos.com - Aktivitas sebagai content creator membuat Cindy Gulla harus menjalani rutinitas yang cukup padat. Mulai dari berada di lokasi syuting, menjalani sesi pemotretan, hingga menghabiskan waktu di depan komputer untuk menyunting konten. Beragam aktivitas tersebut membuatnya kerap duduk dalam waktu lama.
Kondisi itu membuat eks personil JKT48 ini memperhatikan kenyamanan tubuh, terutama ketika harus duduk berjam-jam. Menurutnya, menjaga kenyamanan saat beraktivitas menjadi hal penting agar rutinitas sehari-hari tetap berjalan dengan baik.
“Kalau lagi ada waktu istirahat, aku biasanya lebih sering di rumah, duduk di depan komputer atau nonton drakor sampai berjam-jam. Karena sering duduk lama itu, aku jadi sadar kalau butuh Curble biar duduknya lebih rileks,” kata Cindy di Jakarta pada dikutip Selasa (10/11).
Ia menyadari bahwa kebiasaan duduk terlalu lama perlu diimbangi dengan aktivitas fisik sederhana. Karena itu, Cindy berusaha menyempatkan diri untuk berdiri, berjalan, atau melakukan peregangan di sela kesibukannya.
Selain mengubah kebiasaan tersebut, Cindy juga menggunakan Curble, kursi pendukung postur tubuh asal Korea Selatan yang memiliki desain ergonomis untuk digunakan sebagai penopang tambahan ketika duduk, terutama saat bekerja di depan komputer.
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Jawa Pos
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