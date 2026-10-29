Gong Myoung Bergabung dengan Agensi BH Entertainment? Siap Lebih Bersinar!

Gong Myoung. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Dikenal karena memerankan Be Melodramatic, aktor Korea Gong Myoung telah menemukan agensi baru sebagai rumah barunya.
Dikutip dari Soompi, Kamis (29/10), ia siap menghasilkan karya spektakuler lainnya, BH Entertainment mengumumkan bahwa Gong Myoung telah menandatangani kontrak eksklusif.
Dalam hal ini, agensi menyatakan, “Gong Myoung adalah aktor yang mampu menghidupkan pesona karakter-karakternya dengan meyakinkan.”
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BH Entertainment juga menantikan penampilan yang telah ia tunjukkan dalam berbagai proyek sebelumnya, serta di masa depan.
Agensi tersebut menambahkan, “Kami akan bekerja sama secara erat dengannya dan dan berusaha menjalani komunikasi yang terbuka.”
Berbagai dukungan dan perhatian penggemar sangat dibutuhkan untuk proyek mendatangnya, ‘Your Ground,’ yang saat ini sedang dalam tahap produksi.
Gong Myoung memulai debutnya pada tahun 2013 sebagai anggota grup aktor 5URPRISE. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam berbagai drama, termasuk Melo Is My Nature.
Selain Way Back Love, Second Shot at Love, dan Filing for Love, ia juga dikenal luas berkat perannya dalam film komedi sukses Extreme Job.
Film itu diketahui mampu menempati peringkat ketiga sebagai film Korea dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa.
Sementara itu, BH Entertainment didirikan pada tahun 2006 oleh aktor Lee Byung Hun bersama manajer lamanya, Son Seok Woo.
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