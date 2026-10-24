Kabar Bahagia! Akhirnya Um Mun Suk Umumkan Pernikahan

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Um Mun Suk yang bersiap memasuki babak baru dalam kehidupan pribadinya.

Bintang drama The Fiery Priest tersebut dikonfirmasi akan menikah pada Januari 2027. Menurut laporan Soompi, kabar pernikahan ini pertama kali diberitakan oleh media Korea Selatan 10Asia sebelum dikonfirmasi oleh agensi sang aktor, GHOST STUDIO.

Pihak agensi menyatakan bahwa Um Mun Suk akan melangsungkan upacara pernikahan di Seoul pada Januari tahun depan.

Calon istrinya dikabarkan merupakan seorang model yang telah menjalin hubungan asmara dengannya dalam waktu cukup lama.

Meski demikian, GHOST STUDIO belum bersedia mengungkapkan identitas calon pengantin perempuan tersebut.

Pengumuman ini menjadi perhatian penggemar yang selama ini mengikuti perjalanan karier Um Mun Suk.

Aktor kelahiran 1982 tersebut memulai debutnya di industri hiburan sebagai penyanyi pada 2005 sebelum terjun ke dunia akting pada 2017.

Ia kemudian semakin dikenal publik berkat perannya sebagai Jang Ryong dalam drama The Fiery Priest.

Setelah memperoleh perhatian melalui drama tersebut, Um Mun Suk memperluas kiprahnya lewat berbagai proyek film dan serial televisi.