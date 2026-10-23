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Leni Setya Wati
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.03 WIB

Member g.o.d Kompak Dukung Son Ho Young Lewat Challenge 360 Derajat, Rayakan 20 Tahun Debut Solo

g.o.d (x @allkpop) - Image

g.o.d (x @allkpop)

JawaPos.com - Son Ho Young dapat dukungan istimewa dari rekan-rekannya di grup legendaris g.o.d untuk merayakan 20 tahun debut solonya.

Kim Tae Woo, Danny Ahn, dan Park Joon Hyung bergabung dalam video challenge untuk single terbarunya, Go Around.

Menurut laporan allkpop, video tersebut dirilis secara bertahap melalui media sosial resmi Son Ho Young dan memperlihatkan kekompakan para anggota yang telah bertahun-tahun berkarier bersama.

Dalam video challenge tersebut, Son Ho Young dan masing-masing anggota berdiri saling membelakangi sambil menyanyikan bagian reff Go Around.

Mereka menampilkan gerakan tangan serta ekspresi yang mengikuti lirik lagu, sementara kamera berputar 360 derajat untuk menangkap penampilan dari berbagai sudut.

Konsep sederhana itu memperlihatkan chemistry alami dan kedekatan para anggota yang tetap terjaga meskipun mereka juga menjalani aktivitas masing-masing.

Single Go Around dirilis pada 14 Oktober 2026 untuk menandai dua dekade perjalanan Son Ho Young sebagai solois. Lagu bergenre synth-pop ini menjadi rilisan solo terbarunya setelah sekitar lima tahun.

Son Ho Young turut menulis liriknya sendiri, yang membawa pesan tentang keberanian menemukan jalan hidup sendiri alih-alih selalu mengikuti jalur yang telah ditentukan.

Nuansa musik yang ringan dipadukan dengan vokalnya yang lembut untuk menghadirkan lagu yang terasa hangat dan menghibur.

Respons penggemar terhadap lagu dan video challenge tersebut pun positif. Sejumlah pendengar mengungkapkan bahwa liriknya memberikan kenyamanan dan semangat, sementara konsep video yang melibatkan anggota g.o.d menghadirkan nostalgia bagi penggemar lama.

Editor: Hanny Suwindari
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