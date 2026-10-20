Irish Bella Rayakan 2 Tahun Pernikahan Bersama Haldy Sabri

Irish Bella dan Haldy Sabri. (Instagram: _irishbella_)
JawaPos.com - Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Irish Bella dan Haldy Sabri. Keduanya merayakan dua tahun pernikahan dengan penuh rasa syukur. Momen istimewa ini terasa semakin bermakna karena Irish Bella kini tengah mengandung buah hati dari pernikahannya dengan Haldy Sabri.
Melalui unggahan di media sosial, Irish Bella mengungkapkan rasa takjub karena waktu terasa begitu cepat berlalu sejak dirinya resmi menjadi istri Haldy Sabri.
Bagi sang aktris, dua tahun kebersamaan dengan Haldy Sabri terasa begitu singkat, seolah masih menjalani masa-masa pacaran.
“Masya Allah Tabarakallah, Allahumabarik. 2 tahun berlalu secepat itu,” tulis Irish Bella dalam unggahannya di Instagram.
Irish Bella juga menyampaikan rasa terima kasih kepada sang suami yang terus mendampinginya dalam berbagai kondisi. Ia pun mengapresiasi kesabaran Haldy Sabri, baik ketika dirinya berada dalam suasana hati yang menyenangkan maupun saat sedang menghadapi hari-hari yang tidak mudah.
“Terima kasih sayang sudah selalu bersamaku dalam waktu aku menggemaskan dan saat aku menyebalkan,” lanjutnya.
Ungkapan tersebut memperlihatkan rasa syukur Irish Bella atas kehadiran Haldy Sabri dalam kehidupannya. Baginya, hubungan pernikahan bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan, tetapi juga tentang kesediaan untuk saling memahami dan menerima kekurangan satu sama lain.
Dalam perayaan dua tahun pernikahannya, Irish Bella juga menyampaikan harapan agar perjalanan rumah tangga ke depannya senantiasa dipenuhi kemudahan dan keberkahan.
“2 tahun yang rasanya seperti lagi pacaran, hihi. Bismillah semoga Allah kasih kita kemudahan dan keberkahan di setiap langkah kita ke depannya ya. Amin,” tulisnya.
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